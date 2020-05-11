داخلية غزة تُعلن عن فتح (معبر رفح) لعودة العالقين





وأفادت الداخلية، أن فتح المعبر، سيكون اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 12 أيار/ مايو وحتى الخميس 14 أيار/ مايو.















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن فتح (معبر رفح البري) في اتجاه الوصول فقط لمدة ثلاثة أيام؛ لإدخال المواطنين العالقين في مصر.