داخلية غزة تُعلن عن فتح (معبر رفح) لعودة العالقين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن فتح (معبر رفح البري) في اتجاه الوصول فقط لمدة ثلاثة أيام؛ لإدخال المواطنين العالقين في مصر.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن فتح (معبر رفح البري) في اتجاه الوصول فقط لمدة ثلاثة أيام؛ لإدخال المواطنين العالقين في مصر.
وأفادت الداخلية، أن فتح المعبر، سيكون اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 12 أيار/ مايو وحتى الخميس 14 أيار/ مايو.
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