إدانة مستوطن من غلاف غزة بتهمة تهريب مواد لحركة (حماس)





وقال موقع (i24 news) الإسرائيلي: إن المستوطن كان قد اتهم بمحاولة تهريب مواد متعددة الاستخدام إلى قطاع غزة، بدون أي تنسيق، تُساعد حركة حماس بتنفيذ نشاطات ضد إسرائيل.





ووفقًا للائحة الاتهام المقدمة ضده، فإن المستوطن كان يعرف أن أحد التجار من قطاع غزة، والذي كان ينقل له البضاعة، يقوم بنقل هذه البضاعة إلى حركة (حماس)، وتم تحذيره، لكنه قام بالمتاجرة معه بطرق غير مباشرة.





وأوضح الموقع، أن بيرتس، قام بتمويه البضاعة، وحصل على ثمنها نقدًا، وقام بإخفاء صفقات بقيمة ثمانية ملايين شيكل، كل هذا قام به تحت غطاء إعلانه الإفلاس، وبذلك قام بالاحتيال على المَدينين له.





وقالت النيابة في تعقيبها على الإدانة: إن "المحكمة المركزية في بئر السبع، أشارت إلى أن الاعترافات صدرت عن المستوطن الإسرائيلي بشكل حر، بدون أي ضغوطات بإطار غير قانوني، إلى جانب إدانته في غالبية التهم والمخالفات في لائحة الاتهام، برأت المحكمة المتهم من مخالفة مساعدة العدو خلال الحرب، وعدد من المخالفات الأخرى".

رام الله - دنيا الوطندانت محكمة إسرائيلية، اليوم مستوطنًا إسرائيليًا من سكان مناطق غلاف غزة، بتهمة "الاتصال مع عميل أجنبي، ومنع التعامل بممتلكات إرهابية، والتآمر لارتكاب جريمة".