حماس: مواصلة الاحتلال لهدم منازل المواطنين تُثبت عجزه عن مواجهة الثورة الفلسطينية

وأكمل: الاحتلال بهذه الجريمة، يكرر سياسته في هدم المنازل التي مارسها منذ عشرات السنوات، والتي أثبتت فشلها على الدوام، بل كانت على وقوداً جديداً لثورة شعبنا.



وأشارت الحركة إلى أن هذا السلوك الهمجي من الاحتلال، يؤكد العقلية الإجرامية والسلوك الإرهابي لهذا الكيان الغاصب، ويفضح حجم الجريمة، التي ترتكبها بعض الأطراف بالمنطقة في محاولتها التطبيع مع الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم: هدم جيش الاحتلال لمنزل الأسير قسام البرغوثي في قرية كوبر شمال رام الله، جريمة حرب تضاف إلى مسلسل متواصل من إجرام العصابات الإسرائيلية.وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن "مواصلة الاحتلال لسياسة هدم منازل المواطنين تُثبت عجزه الكامل عن مواجهة ثورة شعبنا المتواصلة، وعدم قدرته على إيقاف المد النضالي المستمر".