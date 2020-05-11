البيت الأبيض يُحذّر: الضم الأحادي الجانب سيكون ضربة لـ (صفقة القرن)

البيت الابيض

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت تقارير أمريكية، أن ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعارض ضم إسرائيل لمناطق ومستوطنات الضفة الغربية لسيادتها، بشكل أحادي الجانب، لأن ذلك سيكون بمثابة ضربة لـ (صفقة القرن) الأميركية.



وذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن البيت الأبيض، سيحذر الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بزعامة نتنياهو وغانتس، من القيام بتنفيذ مخطط ضم مستوطنات الضفة، بشكل أحادي الجانب.



وقالت الصحيفة وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية)، أن هدف زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الأربعاء المقبل، هو نقل موقف الرئيس دونالد ترامب للحكومة الجديدة في إسرائيل، بشأن ضم مستوطنات الضفة.



وأضافت، أن بومبيو سيجتمع بنتنياهو وغانتس، وسيطلب منهما تأجيل ضم مستوطنات الضفة، وذلك لعدم إغلاق الباب أمام تجاوب قيادة السلطة الفلسطينية مع الخطة الأميركية.



ووفقاً للصحيفة، تعتبر إدارة ترامب أن الضم أحادي الجانب لمناطق في الضفة، سيشكل الضربة القاصمة التي ستنهي على فرص تنفيذ (صفقة القرن)، بمشاركة الطرف الفلسطيني.



وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (معاريف)، إلى وجود قلق إسرائيلي، من تهديدات السلطة بوقف العلاقات والاتفاقيات مع إسرائيل، بعد ضم مستوطنات الضفة.