حزب الشعب يُدين مداهمة الأجهزة الأمنية بغزة لمنزل المدهون واحتجاز أشقائه لساعات

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رام الله - دنيا الوطن

دان حزب الشعب الفلسطيني، قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، بمداهمة منزل عائلة المدهون في شمال قطاع غزة، واحتجاز أربعة من أبناء المدهون لعدة ساعات، بحجة البحث عن لؤي المدهون، مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني في ضوء الخلاف، الذي نشب إثر منع موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية من مزاولة أعمالهم، رغم التفاهم لتقديم المزيد من الخدمات للفقراء والحالات المعوزة في قطاع غزة.



ودعا الحزب في بيان وصل "دنيا الوطن"، حركة (حماس) لتحييد أجهزة الأمن عن العمل الاجتماعي والإنساني، الذي تقوم به الوزارة، وضرورة وقف ملاحقة المدهون، وتمكين الموظفين من العودة إلى أعمالهم وفقاً للتفاهمات التي جرت في حينه، وبما يمكن الوزارة من تقديم برامجها لشعبنا، خاصة في هذه الظروف الصعبة.