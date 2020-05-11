حزب الشعب يُدين مداهمة الأجهزة الأمنية بغزة لمنزل المدهون واحتجاز أشقائه لساعات

حزب الشعب يُدين مداهمة الأجهزة الأمنية بغزة لمنزل المدهون واحتجاز أشقائه لساعات
رام الله - دنيا الوطن
دان حزب الشعب الفلسطيني، قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، بمداهمة منزل عائلة المدهون في شمال قطاع غزة، واحتجاز أربعة من أبناء المدهون لعدة ساعات، بحجة البحث عن لؤي المدهون، مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني في ضوء الخلاف، الذي نشب إثر منع موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية من مزاولة أعمالهم، رغم التفاهم لتقديم المزيد من الخدمات للفقراء والحالات المعوزة في قطاع غزة.
ودعا الحزب في بيان وصل "دنيا الوطن"، حركة (حماس) لتحييد أجهزة الأمن عن العمل الاجتماعي والإنساني، الذي تقوم به الوزارة، وضرورة وقف ملاحقة المدهون، وتمكين الموظفين من العودة إلى أعمالهم وفقاً للتفاهمات التي جرت في حينه، وبما يمكن الوزارة من تقديم برامجها لشعبنا، خاصة في هذه الظروف الصعبة.
دان حزب الشعب الفلسطيني، قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، بمداهمة منزل عائلة المدهون في شمال قطاع غزة، واحتجاز أربعة من أبناء المدهون لعدة ساعات، بحجة البحث عن لؤي المدهون، مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني في ضوء الخلاف، الذي نشب إثر منع موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية من مزاولة أعمالهم، رغم التفاهم لتقديم المزيد من الخدمات للفقراء والحالات المعوزة في قطاع غزة.
ودعا الحزب في بيان وصل "دنيا الوطن"، حركة (حماس) لتحييد أجهزة الأمن عن العمل الاجتماعي والإنساني، الذي تقوم به الوزارة، وضرورة وقف ملاحقة المدهون، وتمكين الموظفين من العودة إلى أعمالهم وفقاً للتفاهمات التي جرت في حينه، وبما يمكن الوزارة من تقديم برامجها لشعبنا، خاصة في هذه الظروف الصعبة.
التعليقات