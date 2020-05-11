عاجل

  • بلدية جباليا النزلة تُعلن عن حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة أربعة ملايين دولار

  • وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتسجيل 16 حالة شفاء

  • رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: نستنكر هدم منزل الاسير قسام البرغوثي

  • رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: ارتفاع نسبة المتعافين في فلسطين إلى 61%

شؤون فلسطينية

(لجان المقاومة) بفلسطين تُنظم وقفة غضب رفضاً لقرار البنوك بإغلاق حسابات الأسرى

(لجان المقاومة) بفلسطين تُنظم وقفة غضب رفضاً لقرار البنوك بإغلاق حسابات الأسرى
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت (لجان المقاومة) في فلسطين، وقفة غضب واستنكار واستهجان؛ رفضاً لقرار البنوك الفلسطينية، وجمعية البنوك باعتبار أموال الأسرى تخدم الإرهاب.

وقد شارك العشرات من أبناء وقادة وكوادر لجان المقاومة، وعلى رأسهم أعضاء القيادة المركزية للجان، بالإضافة إلى مشاركة فصائلية لافتة.

وفي كلمة اللجان، أكد القيادي في اللجان علي الششنية، أن هذه الوقفة الجماهيرية، تأتي كتعبير عن الرفض والاستنكار والغضب لقرارات البنوك بتعطيل حسابات وأرصدة الأسرى الأبطال، مشدداً على أن الأسرى هم أيقونة نضال الشعب الفلسطيني، ورمز لهويته المقاومة، ويجب على الجميع حماية حقوقهم. 

وأضاف الششنية: إن لجان المقاومة، ستتصدى لكل من تسول له نفسه من البنوك أو غير البنوك المساس بمكتسبات الأسرى الأبطال، وأن هذه الوقفة، ماهي إلا باكورة فعاليات اللجان في إطار البرنامج النضالي، الذي أعدته قيادة لجان المقاومة؛ للتضامن مع الأسرى.

وطالب القيادي باللجان البنوك بالتراجع الفوري عن هذه القرارات اللاوطنية واللاخلاقية، والتي تعبر تجريماً لنضال شعبنا ومقاومته وتاريخه النضالي وأسراه الأبطال، الذين يدفعون فاتورة الدم والتضحية من أجل شعبنا، على حد تعبيره. 



أخبار ذات صلة

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتسجيل 16 حالة شفاء

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتسجيل 16 حالة شفاء

بلدية جباليا النزلة تُعلن عن حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة أربعة ملايين دولار

بلدية جباليا النزلة تُعلن عن حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة أربعة ملايين دولار

داخلية غزة تُعلن عن فتح (معبر رفح) لعودة العالقين

داخلية غزة تُعلن عن فتح (معبر رفح) لعودة العالقين

إدانة مستوطن من غلاف غزة بتهمة تهريب مواد لحركة (حماس)

إدانة مستوطن من غلاف غزة بتهمة تهريب مواد لحركة (حماس)

مستوطنون يسرقون أشتالاً ومعدات زراعية بنابلس

مستوطنون يسرقون أشتالاً ومعدات زراعية بنابلس

الاحتلال يُخطر بوقف العمل في بركس زراعي بطوباس

الاحتلال يُخطر بوقف العمل في بركس زراعي بطوباس

حماس: مواصلة الاحتلال لهدم منازل المواطنين تُثبت عجزه عن مواجهة الثورة الفلسطينية

حماس: مواصلة الاحتلال لهدم منازل المواطنين تُثبت عجزه عن مواجهة الثورة الفلسطينية

مسؤولون أمميون يدعون إسرائيل إلى إطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين

مسؤولون أمميون يدعون إسرائيل إلى إطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

بلدية جباليا النزلة تُعلن عن حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة أربعة ملايين دولار

بلدية جباليا النزلة تُعلن عن حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة أربعة ملايين دولار

الاحتلال يُخطر بوقف العمل في بركس زراعي بطوباس

الاحتلال يُخطر بوقف العمل في بركس زراعي بطوباس

حماس: مواصلة الاحتلال لهدم منازل المواطنين تُثبت عجزه عن مواجهة الثورة الفلسطينية

حماس: مواصلة الاحتلال لهدم منازل المواطنين تُثبت عجزه عن مواجهة الثورة الفلسطينية

حزب الشعب يُدين مداهمة الأجهزة الأمنية بغزة لمنزل المدهون واحتجاز أشقائه لساعات

حزب الشعب يُدين مداهمة الأجهزة الأمنية بغزة لمنزل المدهون واحتجاز أشقائه لساعات

(لجان المقاومة) بفلسطين تُنظم وقفة غضب رفضاً لقرار البنوك بإغلاق حسابات الأسرى

(لجان المقاومة) بفلسطين تُنظم وقفة غضب رفضاً لقرار البنوك بإغلاق حسابات الأسرى

الشعبية: هدم البيوت جريمة إسرائيلية وسياسة فاشلة لن تكسر إرادة شعبنا

الشعبية: هدم البيوت جريمة إسرائيلية وسياسة فاشلة لن تكسر إرادة شعبنا

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم قيادي في الشعبية من نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم قيادي في الشعبية من نابلس

غزة: خمسة حوادث سير نتج عنها أربع إصابات خلال 24 ساعة

غزة: خمسة حوادث سير نتج عنها أربع إصابات خلال 24 ساعة

منوعات

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

ظهور &#34;صادم&#34; لمحمد عبده.. &#34;كرش&#34; وأحضان وقبلات

ظهور "صادم" لمحمد عبده.. "كرش" وأحضان وقبلات

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل &#34;أم هارون&#34;: &#34;فيلم هندي تجاري رديء&#34;

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل "أم هارون": "فيلم هندي تجاري رديء"

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: &#34;مصيبة سودة&#34;

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: "مصيبة سودة"

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

عربي

السائق البطل الذي أنقذ مدينة العاشر من انفجار مدمر يروي كواليس الحادثة

السائق البطل الذي أنقذ مدينة العاشر من انفجار مدمر يروي كواليس الحادثة

النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة المخرج &#34;حبشي&#34; داخل زنزانته

النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة المخرج "حبشي" داخل زنزانته

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بأحد أسواق سوريا

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بأحد أسواق سوريا

الصحة اليمنية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق سيطرة حكومة هادي

الصحة اليمنية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق سيطرة حكومة هادي