(لجان المقاومة) بفلسطين تُنظم وقفة غضب رفضاً لقرار البنوك بإغلاق حسابات الأسرى









رام الله - دنيا الوطننظمت (لجان المقاومة) في فلسطين، وقفة غضب واستنكار واستهجان؛ رفضاً لقرار البنوك الفلسطينية، وجمعية البنوك باعتبار أموال الأسرى تخدم الإرهاب.وقد شارك العشرات من أبناء وقادة وكوادر لجان المقاومة، وعلى رأسهم أعضاء القيادة المركزية للجان، بالإضافة إلى مشاركة فصائلية لافتة.وفي كلمة اللجان، أكد القيادي في اللجان علي الششنية، أن هذه الوقفة الجماهيرية، تأتي كتعبير عن الرفض والاستنكار والغضب لقرارات البنوك بتعطيل حسابات وأرصدة الأسرى الأبطال، مشدداً على أن الأسرى هم أيقونة نضال الشعب الفلسطيني، ورمز لهويته المقاومة، ويجب على الجميع حماية حقوقهم.وأضاف الششنية: إن لجان المقاومة، ستتصدى لكل من تسول له نفسه من البنوك أو غير البنوك المساس بمكتسبات الأسرى الأبطال، وأن هذه الوقفة، ماهي إلا باكورة فعاليات اللجان في إطار البرنامج النضالي، الذي أعدته قيادة لجان المقاومة؛ للتضامن مع الأسرى.وطالب القيادي باللجان البنوك بالتراجع الفوري عن هذه القرارات اللاوطنية واللاخلاقية، والتي تعبر تجريماً لنضال شعبنا ومقاومته وتاريخه النضالي وأسراه الأبطال، الذين يدفعون فاتورة الدم والتضحية من أجل شعبنا، على حد تعبيره.