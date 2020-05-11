هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان فلسطين بقوة 2.7 درجة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بوقوع هزتين أرضيتين خفيفتين، الأولى في محيط منطقة بيسان والثانية في منطقة غور الأردن، بدون وقوع أضرار أو قتلى.



وقالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن هزة أرضية متوسطة، بقوة 3.5 درجات على مقياس (ريختر)، وقعت فجر اليوم الأثنين، في محيط مدينة (بيسان) شمالي البلاد، بدون وقوع أضرار.



وأضافت القناة، أن هزة أرضية خفيفة أخرى، وقعت في منطقة غور الأردن شرقي البلاد، بعد ساعة واحدة من الهزة الأرضية الأولى، التي وقعت في محيط مدينة بيسان.



هذا وأكد المعهد الجيولوجي الإسرائيلي، أن قوة الهزة الثانية، 2.7 درجة على سلم (ريختر)، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تتعرض فيها البلاد لهزات أرضية، منذ بداية العام.