توغل إسرائيلي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن الآليات إنطلقت من مواقع الاحتلال العسكرية، الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرقي خانيونس وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرقي بلدة خزاعة شرقي المدينة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.



وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.