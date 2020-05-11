عاجل

  • هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان فلسطين في بيسان وغور الأردن

  • الشعبية: هدم البيوت جريمة إسرائيلية وسياسة فاشلة لن تكسر إرادة شعبنا

  • توغل إسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

  • قوات الجيش الليلة بهدم منزل "قـاسم شبـلي" من قرية كوبر قرب رام الله

شؤون فلسطينية

توغل إسرائيلي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

توغل إسرائيلي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن الآليات إنطلقت من مواقع الاحتلال العسكرية، الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرقي خانيونس وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرقي بلدة خزاعة شرقي المدينة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان فلسطين بقوة 2.7 درجة

هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان فلسطين بقوة 2.7 درجة

الشعبية: هدم البيوت جريمة إسرائيلية وسياسة فاشلة لن تكسر إرادة شعبنا

الشعبية: هدم البيوت جريمة إسرائيلية وسياسة فاشلة لن تكسر إرادة شعبنا

شاهد: الجيش الإسرائيلي يهدم منزل الأسير (قـاسم شبـلي)

شاهد: الجيش الإسرائيلي يهدم منزل الأسير (قـاسم شبـلي)

غزة: خمسة حوادث سير نتج عنها أربع إصابات خلال 24 ساعة

غزة: خمسة حوادث سير نتج عنها أربع إصابات خلال 24 ساعة

أسعار العملات مقابل الشيكل

أسعار العملات مقابل الشيكل

حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة حتى الخميس

حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة حتى الخميس

الاحتلال يقتحم كوبر شمال رام الله

الاحتلال يقتحم كوبر شمال رام الله

إصابة فتاة دهسًا في شجار وقع بطولكرم

إصابة فتاة دهسًا في شجار وقع بطولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الشعبية: هدم البيوت جريمة إسرائيلية وسياسة فاشلة لن تكسر إرادة شعبنا

الشعبية: هدم البيوت جريمة إسرائيلية وسياسة فاشلة لن تكسر إرادة شعبنا

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم قيادي في الشعبية من نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم قيادي في الشعبية من نابلس

الاحتلال يقتحم كوبر شمال رام الله

الاحتلال يقتحم كوبر شمال رام الله

إصابة فتاة دهسًا في شجار وقع بطولكرم

إصابة فتاة دهسًا في شجار وقع بطولكرم

إيهود باراك يكشف ماذا فعل &#34;أبو عمار&#34; في كامب ديفيد

إيهود باراك يكشف ماذا فعل "أبو عمار" في كامب ديفيد

الشباب والرياضة: بدء إجراءات توزيع المنحة القطرية للزواج بقيمة مليوني دولار

الشباب والرياضة: بدء إجراءات توزيع المنحة القطرية للزواج بقيمة مليوني دولار

ماذا قال مشعل عن وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد؟

ماذا قال مشعل عن وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد؟

الجبهة العربية الفلسطينية: إغلاق حسابات الأسرى البنكية خطوة في إطار (صفقة القرن)

الجبهة العربية الفلسطينية: إغلاق حسابات الأسرى البنكية خطوة في إطار (صفقة القرن)

منوعات

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

ظهور &#34;صادم&#34; لمحمد عبده.. &#34;كرش&#34; وأحضان وقبلات

ظهور "صادم" لمحمد عبده.. "كرش" وأحضان وقبلات

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل &#34;أم هارون&#34;: &#34;فيلم هندي تجاري رديء&#34;

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل "أم هارون": "فيلم هندي تجاري رديء"

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: &#34;مصيبة سودة&#34;

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: "مصيبة سودة"

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

عربي

السائق البطل الذي أنقذ مدينة العاشر من انفجار مدمر يروي كواليس الحادثة

السائق البطل الذي أنقذ مدينة العاشر من انفجار مدمر يروي كواليس الحادثة

النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة المخرج &#34;حبشي&#34; داخل زنزانته

النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة المخرج "حبشي" داخل زنزانته

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بأحد أسواق سوريا

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بأحد أسواق سوريا

الصحة اليمنية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق سيطرة حكومة هادي

الصحة اليمنية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق سيطرة حكومة هادي