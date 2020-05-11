شاهد: الجيش الإسرائيلي يهدم منزل الأسير (قـاسم شبـلي)





ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فيديو هدم منزل "قـاسـم شبـلي" -البرغـو ثي- في قرية كوبر قرب رام الله الليلة.



وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، أن مواجهات عنيفة اندلعت الليلة في بلدة كوبر، بين عشرات الشبان الفلسطينيين، وقوات الجيش الإسرائيلي، خلال عملية هدم المنزل، تخللها إطلاق نار ووقوع إصابات.



وأشار الموقع، الى أن قوات الجيش الإسرائيلي، هدمت بالسابق، منزلين يعودان لعائلة البرغوثي في البلدة نفسها، بزعم مشاركة أصحابهما في عمليات أمنية. وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، أن مواجهات عنيفة اندلعت الليلة في بلدة كوبر، بين عشرات الشبان الفلسطينيين، وقوات الجيش الإسرائيلي، خلال عملية هدم المنزل، تخللها إطلاق نار ووقوع إصابات.وأشار الموقع، الى أن قوات الجيش الإسرائيلي، هدمت بالسابق، منزلين يعودان لعائلة البرغوثي في البلدة نفسها، بزعم مشاركة أصحابهما في عمليات أمنية.

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منزل الأسير الفلسطيني، قسام شبلي البرغوثي، في بلدة كوبر، قضاء مدينة رام الله.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قامت قوات الجيش الليلة بهدم منزل "قـاسم شبـلي"- البرغوثي، من قرية كوبر قرب رام الله، زاعماً أنه نفذ مع أفراد الخلية الآخرين العملية في عين داني قرب دوليف في 2019، والتي أدت إلى مقتل إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها.