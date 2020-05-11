الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم قيادي في الشعبية من نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين، ثلاثة مواطنين بينهم قيادي في الجبهة الشعبية من مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت حي رأس العين، واعتقلت القيادي في الجبهة الشعبية الاسير المحرر زاهر الششتري (56 عاما).

كما اعتقلت الشيخ عنان عمر الشامي (38 عاما) من منزله بمنطقة المخفية، والشاب سائد المصري من منزله بشارع عصيرة بالجبل الشمالي في المدينة.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان الذين رشقوها بالحجارة.