غزة: خمسة حوادث سير نتج عنها أربع إصابات خلال 24 ساعة





وأفادت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد

الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



ونوهت لقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.



وختم: في حال وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لإنسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.



وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير نتج عنها 4 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.