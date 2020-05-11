غزة: خمسة حوادث سير نتج عنها أربع إصابات خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة المرور حالة الطرق لهذا الصباح الإثنين، وجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية، تنشط الحركة في ساعات المساء.
أعلنت دائرة المرور حالة الطرق لهذا الصباح الإثنين، وجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية، تنشط الحركة في ساعات المساء.
وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير نتج عنها 4 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
وأفادت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد
الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
ونوهت لقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.
وختم: في حال وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لإنسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.
الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
ونوهت لقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.
وختم: في حال وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لإنسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.
التعليقات