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النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة المخرج "حبشي" داخل زنزانته

النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة المخرج "حبشي" داخل زنزانته
المخرج شادي حبشي
أعلنت النيابة العامة المصرية، ملابسات وفاة المخرج الشاب شادي حبشي، الذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بأمن الدولة.

وقالت النيابة العامة: إن تقرير الطب الشرعي، يفيد بأن سبب وفات حبشي هو التسمم بالكحول الميثيلي، وما أحدثه من حموضة بالدم وتثبيط للجهاز العصبي المركزي وفشل تنفسي حاد.

وأكدت النيابة، أنه ثبت بإجراء الكشف الظاهري على الجثمان، عدم وجود أي آثار إصابية ظاهرية حيوية حديثة تشير إلى تماسك أو تجاذب أو عنف جنائي واقع على المتوفى.

وبحسب صحيفة (المصري اليوم) فوفقا لشهادة، اثنين من السجناء كانا مع المتوفى في نفس الزنزانة، قام الأخير ظهيرة اليوم السابق لوفاته بمزج كمية من الكحول بعبوة للمياه الغازية أعطاها له ليكون لها تأثير مسكر، وأنه شاركه شربها فأصيب بدوره بإعياء مماثل لما أصاب المتوفى الذي نقل إثر ذلك لتلقي العلاج، مؤكدا على سلامة الصحة النفسية والبدنية للمتوفى قبل الواقعة.

ودعت النيابة العامة المصرية المواطنين لتحري الدقة في ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاة حبشي.

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