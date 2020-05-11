الاحتلال يقتحم كوبر شمال رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، قرية كوبر شمال رام الله بأعداد كبيرة، فيما تصدى عشرات الشبان لعملية الاقتحام.



وأفادت وكالة (وفا) الرسمية، بأن جرافة تابعة للاحتلال ترافق القوة وسط خشية من هدم منزل الأسير قسام البرغوثي، الذي تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية قرب عين عريك برام الله.



وأوضحت أن مواجهات وصفت بـ"العنيفة" اندلعت مع القوة المقتحمة قرب بيرزيت، وفي قرية كوبر ولا تزال متواصلة.