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قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بأحد أسواق سوريا

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بأحد أسواق سوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي مدني مصرعه وأصيب آخرون بجروح، مساء أمس الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة في أحد أسواق مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي في سوريا.

ونقالت وكالة (سانا) الروسية، عن مصادر محلية من المدينة، بأن عبوة ناسفة انفجرت قبل فترة الإفطار في أحد الشوارع وسط مدينة الباب في محيط دوار السنتر، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المكان.

وأشارت الوكالة السورية إلى انتشار مظاهر الفوضى والانفلات الأمني في هذه المناطق، نتيجة الصراعات والاقتتال بين "مجموعات مسلحة.

وكانت قناة (الإخبارية) السورية، نشرت مساء الاثنين الماضي، مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية بريف حلب الشرقي.

وأرفقت (الإخبارية) السورية الفيديو الذي تم نشره عبر صفحتها بموقع (فيسبوك) بتعليق: "مشاهد خاصة للإخبارية من تصدي وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب".

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