إصابة فتاة دهسًا في شجار وقع بطولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة فتاة فلسطينية، بجراح، بعد تعرضها للدهس في طولكرم.



وقال الهلال الأحمر: "طواقمنا نقلت إصابة لفتاة تعرضت للدهس، خلال شجار عائلي، في طولكرم، وتم تقديم الاسعاف الأولي للمصابة ونقلها للمستشفى".