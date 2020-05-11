إصابة فتاة دهسًا في شجار وقع بطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة فتاة فلسطينية، بجراح، بعد تعرضها للدهس في طولكرم.
وقال الهلال الأحمر: "طواقمنا نقلت إصابة لفتاة تعرضت للدهس، خلال شجار عائلي، في طولكرم، وتم تقديم الاسعاف الأولي للمصابة ونقلها للمستشفى".
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة فتاة فلسطينية، بجراح، بعد تعرضها للدهس في طولكرم.
وقال الهلال الأحمر: "طواقمنا نقلت إصابة لفتاة تعرضت للدهس، خلال شجار عائلي، في طولكرم، وتم تقديم الاسعاف الأولي للمصابة ونقلها للمستشفى".
التعليقات