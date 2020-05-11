المعارضة البريطانية تنتقد خطة جونسون حول كورونا



وقال ستارمر في بيان أصدره، مساء أمس الأحد، إن كلمة جونسون غامضة ومبهمة وأثارت أسئلة أكثر من الأجوبة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف ستارمر: "هذا البيان يثير أسئلة أكثر مما يجيب، ونرى احتمال توجيه إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في اتجاهات مختلفة".



وتابع: "يبدو أن رئيس الوزراء يطلب من ملايين الأشخاص العودة إلى العمل دون خطة واضحة للسلامة أو توجيه واضح لكيفية الوصول إلى هناك دون استخدام وسائل النقل العام. ما كانت تحتاجه البلاد الليلة هو الوضوح والتوافق، لكن لم نحصل على أي منهما".



وذكر زعيم حزب العمال أنه ينتظر تفاصيل أكثر من رئيس الوزراء غدا خلال المساءلة البرلمانية، فيما حث على زيادة الفحص الطبي وتكثيفه للمواجهة العملية للمرض.



وأعلن جونسون في وقت سابق من الأحد، أن حكومة بلاده أطلقت عملية تدريجية لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا ستسري اعتبارا من يوم الاثنين، مع تبني خطة تحذير من المرض تضم 5 درجات خطورة.



رام الله - دنيا الوطنانتقد زعيم المعارضة البريطانية رئيس حزب العمال كير ستارمر، بيان رئيس الوزراء بوريس جونسون حول الأوضاع الصحية في البلاد، في ظل تفشي فيروس كورونا وقضية القيود العامة.