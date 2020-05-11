الصحة اليمنية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق سيطرة حكومة هادي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تسجيل 17 إصابة جديدة بالعدوى.



وأوضحت اللجنة أن الحالات المصابة الجديدة موزعة بين محافظات حضرموت (3) وعدن (10) ولحج (2) إحداهما حالة وفاة، وتعز (2)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقالت: "إن إجمالي الإصابات بالعدوى منذ 10 نيسان/ أبريل الماضي، ارتفع إلى 51 حالة، بينها 8 وفيات وحالة شفاء واحدة".



وأمس السبت، أفادت اللجنة بأنها لم ترصد أي وفيات وإصابات جديدة، مؤكدة وجود 26 إصابات نشطة بين العدد الكلي، وقالت إن حالاتهم مستقرة.



والجمعة، كان عدد الإصابات تسع حالات، فيما سجلت وفاة واحدة.