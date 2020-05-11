شاهد: تجدد الاحتجاجات في ثلاث محافظات عراقية وأنباء عن قتلى وجرحى
رام الله - دنيا الوطن
تجددت الاحتجاجات، في ثلاث محافظات عراقية، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب ما أفاد به موقع (روسيا اليوم).
تجددت الاحتجاجات، في ثلاث محافظات عراقية، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب ما أفاد به موقع (روسيا اليوم).
وذكر الموقع، أن المئات من المحتجين احتشدوا أمام مبنى الحكومة المحلية في محافظة بابل وسط العراق، وطالبوا بإقالة الحكومة المحلية.
وقال: "في محافظات الديوانية تجددت الاحتجاجات ليلا، حيث جاب المئات من المحتجين مدن المحافظة وأضرموا النار في إطارات السيارات وقطعوا بعض الطرق".
وقال: "في محافظات الديوانية تجددت الاحتجاجات ليلا، حيث جاب المئات من المحتجين مدن المحافظة وأضرموا النار في إطارات السيارات وقطعوا بعض الطرق".
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