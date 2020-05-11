إسرائيل تقرر تحويل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية على دفعات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو، بدأت بتحويل أول دفعة من 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية؛ بسبب فيروس (كورونا)



وأوضحت صحيفة (هآرتس) أن إسرائيل وافقت مساء الأحد، على تحويل الدفعة الاولى، وستكون الدفع الاخرى خلال الاشهر المقبلة بواقع دفعة كل شهر.



وذكرت أنه وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها هذا المساء إنها دفعات مقدمة من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل للسلطة وتم ذلك بسبب ازمة فيروس كورونا .



وكانت الحكومة الإسرائيلية، أكدت في وقت سابق، أنها تنوي تحويل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية للوقاية من الآثار التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجد.