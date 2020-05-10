شؤون فلسطينية

الشباب والرياضة: بدء إجراءات توزيع المنحة القطرية للزواج بقيمة مليوني دولار

الشباب والرياضة: بدء إجراءات توزيع المنحة القطرية للزواج بقيمة مليوني دولار
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أحمد محيسن، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن بدء إجراءات توزيع المنحة الأميرية القطرية للزواج للفئة العمرية من (35) عاماً فما فوق، اعتباراً من يوم غد الاثنين، موضحاً: أن الوزارة حصلت على الموافقة لبدء الترتيبات الفنية لتسليم المنحة التي تبلغ قيمتها (2) مليون دولار، لعدد (500) شاب سبق لهم التسجيل عبر رابط صندوق دعم الشباب الفلسطيني.

وأكد محيسن، أن طواقم الوزارة وصندوق دعم الشباب، قاموا بالبحث الميداني لجميع المتقدمين؛ للتأكد من دقة البيانات المرفقة، وضمان حصول المستحقين من الشباب لهذه المنحة، ووجه شكره لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، كما شكر اللجان العاملة في الوزارة وصندوق دعم الشباب والحاضنة الشعبية، على دورهم المميز بإنجاز الإجراءات المطلوبة للمشروع.

يذكر، أن المنحة القطرية ستوزع على الشباب بقيمة (4000) دولار لكل شاب، من خلال تعليمات سيتم إبلاغهم بها لضمان تسهيل الإجراءات، وإجراء مراسم الزواج بأقرب فرصة ممكنة.

أخبار ذات صلة

إصابة فتاة دهسًا في شجار وقع بطولكرم

إصابة فتاة دهسًا في شجار وقع بطولكرم

إيهود باراك يكشف ماذا فعل &#34;أبو عمار&#34; في كامب ديفيد

إيهود باراك يكشف ماذا فعل "أبو عمار" في كامب ديفيد

إسرائيل تقرر تحويل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية على دفعات

إسرائيل تقرر تحويل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية على دفعات

ماذا قال مشعل عن وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد؟

ماذا قال مشعل عن وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد؟

الجبهة العربية الفلسطينية: إغلاق حسابات الأسرى البنكية خطوة في إطار (صفقة القرن)

الجبهة العربية الفلسطينية: إغلاق حسابات الأسرى البنكية خطوة في إطار (صفقة القرن)

كتائب القسام تنشر تفاصيل عملية (إيلي سيناي) الثانية

كتائب القسام تنشر تفاصيل عملية (إيلي سيناي) الثانية

الإمارات تؤكد رفضها لخطط إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية

الإمارات تؤكد رفضها لخطط إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية

دودين: ندعو لوقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم

دودين: ندعو لوقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

إصابة فتاة دهسًا في شجار وقع بطولكرم

إصابة فتاة دهسًا في شجار وقع بطولكرم

الشباب والرياضة: بدء إجراءات توزيع المنحة القطرية للزواج بقيمة مليوني دولار

الشباب والرياضة: بدء إجراءات توزيع المنحة القطرية للزواج بقيمة مليوني دولار

ماذا قال مشعل عن وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد؟

ماذا قال مشعل عن وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد؟

الجبهة العربية الفلسطينية: إغلاق حسابات الأسرى البنكية خطوة في إطار (صفقة القرن)

الجبهة العربية الفلسطينية: إغلاق حسابات الأسرى البنكية خطوة في إطار (صفقة القرن)

دودين: ندعو لوقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم

دودين: ندعو لوقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم

الاحتلال يعتدي على مواطن قرب حاجز حوارة بنابلس

الاحتلال يعتدي على مواطن قرب حاجز حوارة بنابلس

إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل

إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل

نقابة العاملين بـ &#34;الأزهر&#34; تُصدر بيان إدانة بعد فض الأمن بغزة اعتصامهم

نقابة العاملين بـ "الأزهر" تُصدر بيان إدانة بعد فض الأمن بغزة اعتصامهم

منوعات

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل &#34;أم هارون&#34;: &#34;فيلم هندي تجاري رديء&#34;

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل "أم هارون": "فيلم هندي تجاري رديء"

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: &#34;مصيبة سودة&#34;

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: "مصيبة سودة"

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

عربي

الصحة اليمنية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق سيطرة حكومة هادي

الصحة اليمنية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق سيطرة حكومة هادي

شاهد: تجدد الاحتجاجات في ثلاث محافظات عراقية وأنباء عن قتلى وجرحى

شاهد: تجدد الاحتجاجات في ثلاث محافظات عراقية وأنباء عن قتلى وجرحى

مجلس الوزراء الجزائري يعلن تأجيل امتحانات المدارس إلى سبتمبر

مجلس الوزراء الجزائري يعلن تأجيل امتحانات المدارس إلى سبتمبر

مدرعات أمريكية قادمة من العراق تدخل حقل نفط سوري

مدرعات أمريكية قادمة من العراق تدخل حقل نفط سوري