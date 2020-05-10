ماذا قال مشعل عن وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد؟





رام الله - دنيا الوطنقدم رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، التعازي لعائلة الكرد الكريمة، وأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، برحيل هذه القامة الوطنية.وقال مشعل: "إن القائد أحمد الكرد (أبو أسامة) ترجّل بعد رحلة طويلة في العمل الخيري، امتدت نصف قرن في خدمة الناس وتفريج كرباتهم، وخدمة الجرحى"، بحسب ما جاء على موقع حركة (حماس) الإلكتروني.وأضاف مشعل في كلمة تعزية بوفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد: "إن أبو أسامة كان قائدًا من قادة فلسطين، ورجلًا من رجالها الأوفياء، وفارسًا من فرسان العمل الخيري فيها".وأكد أن القيادي الكرد، جاب الأرض كلها من أجل قضيته، ومن أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.وعدد مشعل مناقب الراحل الكرد، مبينًا أنه كان طلق الوجه، وطيب المعشر، وحسن الخلق، وصاحب ابتسامة عذبة.وأوضح مشعل، أن العمل الخيري في فلسطين ليس شيئًا عاديًا، بل هو نوع من أنواع الجهاد في خدمة الناس، وتثبيتهم، وتعزيز صمودهم، وأبو أسامة جمع بين الجهاد على أرض فلسطين والعمل الخيري.