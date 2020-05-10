الجبهة العربية الفلسطينية: إغلاق حسابات الأسرى البنكية خطوة في إطار (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر أحمد سلامة ،عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، مسؤول ملف الأسرى بها، أن إغلاق حسابات الاسرى في البنوك العاملة في فلسطين، وتجريم فتح وإدارة حسابات بنكية لأسر الأسرى والمحررين، والتهديد بمصادرة أموالهم، خطوة سياسية، تأتي ضمن اطار (صفقة القرن) وتهدف إلى تجريم نضالنا الوطني ضد الاحتلال".



وأضاف سلامة، أن الاحتلال يستغل الانشغال العالمي بجائحة (كورونا)؛ ليتغول في مسلسل عدوانه الممنهج ضد أسرانا، موضحاً: "الاحتلال يرفع من وتيرة عدوانه ضد شعبنا في القدس والخليل والأغوار وكافة المدن الفلسطينية، بدعم من الإدارة الأمريكية ووزير خارجيتها المتطرف مايك بومبيو"، مؤكداً أن العقلية الاحتلالية ما زالت مهيمنة على السياسة الصهيوامركية.



وأكد، "أن الطريق الذي اختاره الشهداء والأسرى المعبد بالآلام والتضحيات، لن توقفه قرارات أمريكية أو إسرائيلية بقرصنة الأموال الفلسطينية على عائدات الضرائب"، محذراً: "شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي، وسيدافع عن حقوقه بكافة السبل المتاحة والمشروعة"، لافتاً إلى أن ذلك سيفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ودعا سلامة إلى ضرورة توحيد كافة الجهود، وإزالة كافة العقبات لإنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الوطني؛ لمواجهة (صفقة القرن)، مشدداً: "يجب القيام بحملة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق أسرانا، وفضح إجراءات الاحتلال التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني"، مشيراً إلى أن ذلك يخالف أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي.