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مدرعات أمريكية قادمة من العراق تدخل حقل نفط سوري

مدرعات أمريكية قادمة من العراق تدخل حقل نفط سوري
رام الله - دنيا الوطن
دخلت خمس عربات للقوات الأمريكية عبر الحدود العراقية إلى حقول النفط بالجبسة بمنطقة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبحسب موقع وكالة (سبوتنك الروسية)، فإن عناصر من الجيش الأمريكي، قامت بجولة على حقول النفط والغاز في محطات (الكبيبة) و(غونا) و(حويزية)، فور وصولهم إلى المنطقة، حيث تم تصوير الآبار النفطية ومحيطها من خلال طائرة مسيرة، لتعود المدرعات إلى العراق، فور الانتهاء من مهمتها.

وأشارت الوكالة إلى أن طائرة شحن أمريكية كبيرة، هبطت في قاعدة (القسرك) غير الشرعية قرب بلدة (تل بيدر) شمال مدينة الحسكة، وذلك للمرة الثانية خلال الـ 48 ساعة الماضية، وبقيت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة في القاعدة، لتقلع بعدها إلى جهة مجهولة.

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