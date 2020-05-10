شؤون فلسطينية

الإمارات تؤكد رفضها لخطط إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية

الإمارات تؤكد رفضها لخطط إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، رفضها القاطع للتوجه الإسرائيلي لضم مستوطنا في الضفة الغربية، وإعلان سيادة الاحتلال على منطقة الأغوار الفلسطينية، وأعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن بالغ قلقه ورفضه لما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وقال وزير الخارجية الإماراتي في تصريح له، الأحد، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام): "إن هذه الخطوة الأحادية الجانب غير قانونية وتقوض فرص السلام وتتعارض مع كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم، ووفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة".

وأكد رفضه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي أشار فيها إلى قبول عربي ضمني بهذه الخطوات، معتبراً أنها "تجافي الواقع وتنافي حقيقة الموقف العربي، فالإجماع العربي معلن وثابت في القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية وتم التأكيد عليه في العديد من الاجتماعات الوزارية العربية."

وشدد آل نهيان على أن مسار عملية السلام في الشرق الأوسط واضح ومعروف، وقد أرسته المبادئ الدولية المتفق عليها لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مجددا تأكيد دولة الإمارات على أن أي خطوات أحادية الجانب تعيق وتعرقل فرص السلام الدائم الذي نطمح إلى تحقيقه.

ولقي تأكيد وزير الخارجية الإماراتي لموقف بلاده الثابت في دعم الحق الفلسطيني ترحيباً جماهيريًا وفصائليًا فلسطينيًا، حيث عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن تقديرها للموقف الإماراتي الذي قالت الجبهة إنه يشكل دعماً معنوياً وسياسياً للشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الأحد، إن "تصريحات الوزير الإماراتي، وتأكيداته على التمسك بحلول تكفلها الشرعية الدولية، ورفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية تشكل دعماً معنوياً وسياسياً لشعبنا، نتطلع إلى تحويله إلى دعم عملي يتمثل بتطبيق قرارات القمم العربية والإسلامية في فرض عزل شامل ومقاطعة تامة لدولة الاحتلال".

ودعت الجبهة الديمقراطية في بيانها، إلى ضرورة وقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال، بما فيها السياسية والاقتصادية والأمنية، والثقافية وغيرها، ومقاطعة الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادها إليها، وتوفير الدعم الثابت والدائم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه الوطنية كاملة في العودة وتقرير المصير والاستقلال، والخلاص من الاحتلال والاستيطان، ورهن الموقف من دولة الاحتلال بالتزامها بقرارات الشرعية الدولية، والانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة في الحرب بالعدوانية في الخامس من حزيران/ يونيو 1967م.

ورغم عدم صدور رد فعل إسرائيلي رسمي على الموقف الإماراتي، حتى مساء الأحد، فإن الإعلام الإسرائيلي، أشار إلى أن هذا الموقف يكشف حقيقة المواقف العربية، ويؤكد عدم مصداقية تصريحات وتقديرات نتنياهو بقدرته على تمرير قرارات الضم من دون رد فعل عربي.

يشار إلى أن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، يستعد لزيارة إسرائيل لتأكيد دعم الإدارة الأمريكية لحكومة نتنياهو-  غانتس الجديدة، ويصل بومبيو إلى إسرائيل بعد أيام قليلة من إعلان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أن ضم المستوطنات والأغوار، سيتم خلال أسابيع قليلة.

أخبار ذات صلة

دودين: ندعو لوقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم

دودين: ندعو لوقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم

الاحتلال يعتدي على مواطن قرب حاجز حوارة بنابلس

الاحتلال يعتدي على مواطن قرب حاجز حوارة بنابلس

مجدلاني: حماس اقتحمت منزل لؤي المدهون بأعداد غفيرة من المسلحين وقت الإفطار

مجدلاني: حماس اقتحمت منزل لؤي المدهون بأعداد غفيرة من المسلحين وقت الإفطار

إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل

إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل

نقابة العاملين بـ &#34;الأزهر&#34; تُصدر بيان إدانة بعد فض الأمن بغزة اعتصامهم

نقابة العاملين بـ "الأزهر" تُصدر بيان إدانة بعد فض الأمن بغزة اعتصامهم

&#34;عدالة&#34; يطالب بتوفير ظروف مناسبة للوقاية من (كورونا) في سجن جلبوع

"عدالة" يطالب بتوفير ظروف مناسبة للوقاية من (كورونا) في سجن جلبوع

قيادي بـ (حماس): السلطة غير بريئة بالمؤامرة على الأسرى وحقوقهم

قيادي بـ (حماس): السلطة غير بريئة بالمؤامرة على الأسرى وحقوقهم

شاهد: تشييع جثمان القيادي بحماس أحمد الكرد في جنازة عسكرية

شاهد: تشييع جثمان القيادي بحماس أحمد الكرد في جنازة عسكرية

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

دودين: ندعو لوقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم

دودين: ندعو لوقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم

الاحتلال يعتدي على مواطن قرب حاجز حوارة بنابلس

الاحتلال يعتدي على مواطن قرب حاجز حوارة بنابلس

إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل

إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل

نقابة العاملين بـ &#34;الأزهر&#34; تُصدر بيان إدانة بعد فض الأمن بغزة اعتصامهم

نقابة العاملين بـ "الأزهر" تُصدر بيان إدانة بعد فض الأمن بغزة اعتصامهم

&#34;عدالة&#34; يطالب بتوفير ظروف مناسبة للوقاية من (كورونا) في سجن جلبوع

"عدالة" يطالب بتوفير ظروف مناسبة للوقاية من (كورونا) في سجن جلبوع

قيادي بـ (حماس): السلطة غير بريئة بالمؤامرة على الأسرى وحقوقهم

قيادي بـ (حماس): السلطة غير بريئة بالمؤامرة على الأسرى وحقوقهم

قوات الاحتلال تُغلق حاجز حوارة وتعتقل شاباً

قوات الاحتلال تُغلق حاجز حوارة وتعتقل شاباً

قوات الاحتلال تعتقل شابين من باب حطة وتقتحم مقبرة العيسوية

قوات الاحتلال تعتقل شابين من باب حطة وتقتحم مقبرة العيسوية

منوعات

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل &#34;أم هارون&#34;: &#34;فيلم هندي تجاري رديء&#34;

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل "أم هارون": "فيلم هندي تجاري رديء"

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: &#34;مصيبة سودة&#34;

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: "مصيبة سودة"

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

عربي

مدرعات أمريكية قادمة من العراق تدخل حقل نفط سوري

مدرعات أمريكية قادمة من العراق تدخل حقل نفط سوري

قوات حفتر: مقتل قائد الفيلق الثاني في القوات الموالية لتركيا

قوات حفتر: مقتل قائد الفيلق الثاني في القوات الموالية لتركيا

الداخلية اللبنانية تفرض حظر التجوال وتلوح بالإغلاق التام

الداخلية اللبنانية تفرض حظر التجوال وتلوح بالإغلاق التام

الكاظمي يحيل عبد المهدي وطاقم حكومته إلى التقاعد

الكاظمي يحيل عبد المهدي وطاقم حكومته إلى التقاعد