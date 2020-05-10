قوات حفتر: مقتل قائد الفيلق الثاني في القوات الموالية لتركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، مقتل محمد هنداوي، قائد الفيلق الثاني في القوات التابعة لما وصفه بـ "الغزو التركي".وأوضحت شعبة الإعلام الحربي في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع (فيسبوك)، أن وحدات من "الجيش الوطني" نفذت اليوم الأحد، عملية نوعية بمحور عين زارة، اسهدفت هنداوي.وأضافت: "حققت العملية النوعية هدفها بنجاح، وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني".