دولي

الثلاثاء.. المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية أموال ترامب وحصانته

الثلاثاء.. المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية أموال ترامب وحصانته
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية، يوم الثلاثاء، في مدى شرعية رفض الرئيس دونالد ترامب، تقديم بياناته الضريبية للكونغرس والقضاء، في قضية قد تفيد في تحديد حدود حصانته الرئاسية.

وخلال الجسلة الأولى في إطار القضية، التي ستعقد اعتباراً من الثلاثاء المقبل، سيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة، أسئلتهم عبر الهاتف على محامي الأطراف المعنية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وترامب قطب العقارات السابق، الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية، هو ثاني رئيس أمريكي بعد ريتشارد نيكسون، يرفض كشف وضعه الضريبي، ما أثار جدلاً في المجتمع الأمريكي، لاسيما في أوساط الحزب الديمقراطي، وتكهنات عديدة بشأن سبب رفضه.

وعلق البروفيسور في العلوم السياسية، والكاتب الأمريكي ستيفن مازي، قائلاً عبر (تويتر): "هناك شيء ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراها".

وكانت لجان عديدة، قد وجهت طلبات إلى مكتب المحاسبة "مازارز" ومصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" للحصول على وثائق مالية لترامب، تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2018.

كما تقدم مدعي دائرة مانهاتن في نيويورك الديمقراطي سايروس فانس، بطلب مماثل إلى مكتب "مازارز" في إطار تحقيق حول دفع أموال للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة مفترضة مع ترامب.

ولجأ ترامب على الفور إلى القضاء؛ لمنع تسليم هذه الوثائق، مشدداً على أن تلك الطلبات "غير قانونية" واعتبر نفسه ضحية لـ"حملة اضطهاد" ضده.

أخبار ذات صلة

أبو غزالة: سنشهد حربًا غير نووية بين الصين وأمريكا أكتوبر المقبل

أبو غزالة: سنشهد حربًا غير نووية بين الصين وأمريكا أكتوبر المقبل

الصين ترفع درجة التأهب بإحدى مدنها وسط مخاوف من موجة (كورونا) ثانية

الصين ترفع درجة التأهب بإحدى مدنها وسط مخاوف من موجة (كورونا) ثانية

إسرائيل: نستعد لموجة (كورونا) ثانية في الصيف

إسرائيل: نستعد لموجة (كورونا) ثانية في الصيف

بينت: نتنياهو قرر تفكيك تكتل اليمين وقريبًا سيشعر &#34;بالاسف&#34;

بينت: نتنياهو قرر تفكيك تكتل اليمين وقريبًا سيشعر "بالاسف"

جونسون يُعلن تمديد فترة الإغلاق في بريطانيا ويطرح خطته لإعادة فتح البلاد

جونسون يُعلن تمديد فترة الإغلاق في بريطانيا ويطرح خطته لإعادة فتح البلاد

&#34;كاواساكي&#34; مرض غامض يقتل طفلاً في نيويورك ويصيب 73 آخرين

"كاواساكي" مرض غامض يقتل طفلاً في نيويورك ويصيب 73 آخرين

إيطاليا تخسر 81 مليون سائح بسبب كورونا

إيطاليا تخسر 81 مليون سائح بسبب كورونا

إسرائيل تسجل خمس وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل خمس وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الشباب والرياضة: بدء إجراءات توزيع المنحة القطرية للزواج بقيمة مليوني دولار

الشباب والرياضة: بدء إجراءات توزيع المنحة القطرية للزواج بقيمة مليوني دولار

ماذا قال مشعل عن وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد؟

ماذا قال مشعل عن وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد؟

الجبهة العربية الفلسطينية: إغلاق حسابات الأسرى البنكية خطوة في إطار (صفقة القرن)

الجبهة العربية الفلسطينية: إغلاق حسابات الأسرى البنكية خطوة في إطار (صفقة القرن)

دودين: ندعو لوقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم

دودين: ندعو لوقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم

الاحتلال يعتدي على مواطن قرب حاجز حوارة بنابلس

الاحتلال يعتدي على مواطن قرب حاجز حوارة بنابلس

إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل

إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل

نقابة العاملين بـ &#34;الأزهر&#34; تُصدر بيان إدانة بعد فض الأمن بغزة اعتصامهم

نقابة العاملين بـ "الأزهر" تُصدر بيان إدانة بعد فض الأمن بغزة اعتصامهم

&#34;عدالة&#34; يطالب بتوفير ظروف مناسبة للوقاية من (كورونا) في سجن جلبوع

"عدالة" يطالب بتوفير ظروف مناسبة للوقاية من (كورونا) في سجن جلبوع

منوعات

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل &#34;أم هارون&#34;: &#34;فيلم هندي تجاري رديء&#34;

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل "أم هارون": "فيلم هندي تجاري رديء"

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: &#34;مصيبة سودة&#34;

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: "مصيبة سودة"

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

عربي

مجلس الوزراء الجزائري يعلن تأجيل امتحانات المدارس إلى سبتمبر

مجلس الوزراء الجزائري يعلن تأجيل امتحانات المدارس إلى سبتمبر

مدرعات أمريكية قادمة من العراق تدخل حقل نفط سوري

مدرعات أمريكية قادمة من العراق تدخل حقل نفط سوري

قوات حفتر: مقتل قائد الفيلق الثاني في القوات الموالية لتركيا

قوات حفتر: مقتل قائد الفيلق الثاني في القوات الموالية لتركيا

الداخلية اللبنانية تفرض حظر التجوال وتلوح بالإغلاق التام

الداخلية اللبنانية تفرض حظر التجوال وتلوح بالإغلاق التام