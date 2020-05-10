الداخلية اللبنانية تفرض حظر التجوال وتلوح بالإغلاق التام

والمؤسسات العامة والخاصة والشركات، والمحال التجارية كافة، باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج والولوج نهائيا إلى الشوارع.



وأعلنت الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 845.



وأعرب وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أمس السبت عن تخوفه من عودة ارتفاع وتيرة الإصابات، ورجح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين، إذا بقيت النتائج خلال الـ 24 ساعة المقبلة مرتفعة.



رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني، محمد فهمي، تعميماً جديداً اليوم الأحد، يفرض حظر التجوال ليلاً في البلاد، بسبب عدم التزام العديد من المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.وحسب التعميم، فإنه رغم اتخاذ الحكومة الإجراءات الصحية كافة؛ لضمان صحة المجتمع وسلامته، إضافة إلى اتخاذها إجراءات من أجل تخفيف التعبئة العامة، لتسهيل حياة المواطنين، أظهر العديد من المواطنين الأنانية والاستهتار واللامبالاة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم، الأمر الذي عرض وسيعرض حياة الكثيرين للخطر المحتم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال: "إنه ضماناً للاستمرار بالسيطرة على انتشار وباء (كورونا)، ومنعاً لتدهور الأوضاع إلى الأسوأ، كما حدث في العديد من الدول المتقدمة، تقرر منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجراً من صباح اليوم التالي".وحذر التعميم من أنه في حال استمرار بعض المواطنين بعدم التزام التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وتفادي الاكتظاظ، واعتماد الكمامات لتغطية الفم والأنف، والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، سيصار إلى إقفال تام للإدارات