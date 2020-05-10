دولي

الصين ترفع درجة التأهب بإحدى مدنها وسط مخاوف من موجة (كورونا) ثانية

الصين ترفع درجة التأهب بإحدى مدنها وسط مخاوف من موجة (كورونا) ثانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تواجه الصين موجة محتملة ثانية لتفشي فيروس (كورونا) المستجد، بعد أن أعلنت الأحد رصد 14 إصابة بالمرض بينها 11 في مدينة شولان، التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء.

ورفعت سلطات مقاطعة جيلين، درجة التأهب في مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة، عقب تأكيد إصابة امرأة في 7 أيار/ مايو، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ورفع المسؤولون المحليون، تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة، إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 أيار/ مايو، جميعهم من أفراد أسرة المرأة المصابة ومخالطيها.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فين، الأحد: "بالتوافق مع مقاييس الدولة لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائي في مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع".

وأوضحت حكومة جيلين أن شولان عززت إجراءات مكافحة الفيروس، بما فيها إغلاق المجمعات السكنية، وحظر التنقل غير الضروري، وإغلاق المدارس.

وذكرت لجنة الصحة الصينية الأحد، أنها سجلت 14 حالة جديدة في البر الرئيسي الصيني، ما يمثل أكبر معدل منذ 28 نيسان/ أبريل.

وسجلت بين الإصابات الجديدة أول حالة منذ 35 يوماً في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث ظهر المرض في أواخر العام الماضي.

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