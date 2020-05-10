شؤون فلسطينية

دودين: ندعو لوقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم

دودين: ندعو لوقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم
موسى دودين
رام الله - دنيا الوطن
شدد مسؤول ملف الأسرى في حركة (حماس)، موسى دودين، على ضرورة تسجيل وقفة عز حقيقية من كافة الجهات الرسمية والشعبية والفصائل؛ للدفاع عن الأسرى وحقوقهم، وأن يظهر الجميع تحت مظلة واحدة، مدافعة عن كرامة الأسرى وعوائلهم.

ودعا دودين، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" لإجراءات عملية على الأرض، تثبت أن الشعب الفلسطيني لا يخضع لإملاءات الاحتلال وتهديداته، وتؤكد أن الأسرى وعوائلهم أغلى ما نملك، وأنهم قضية مركزية وطنية جامعة في وجدان الشعب الفلسطيني.

وقال دودين: إن تهديدات الاحتلال باتخاذ إجراءات بحق البنوك التي تفتح حسابات للأسرى غير مستغربة على الاحتلال الذي يلاحقهم في كل تفاصيل حياتهم في المعاملات والإجراءات، وحتى بعد تحررهم من خلال منعهم من السفر والتصاريح.

وأكد على الاستمرار في الدفاع عن كرامة الأسرى، حتى نيل حريتهم ورؤيتهم بيننا.

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