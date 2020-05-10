إسرائيل: نستعد لموجة (كورونا) ثانية في الصيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال إيتمار غروتو، نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية: إن احتمال حدوث موجة (كورونا) ثانية في الصيف، يندرج بين السيناريوهات، التي تستعد لها تل أبيب.



ووفق ما نقل موقع (جيروزاليم بوست) عن غروتو، فقد قال: إن "التراجع في معدل الإصابات بفيروس (كورونا) يعتبر مؤشراً مهماً في الوقت الحالي، غير أن إجراءات الوقاية، سوف تستمر لعدة أسابيع أو أشهر".



وعن استمرار ارتداء الكمامات لسنوات مقبلة، قال مدير الصحة الإسرائيلية: "لا أعتقد أنها ستكون لسنوات.. قد تبقى معنا لبضعة أسابيع أو أشهر".



ورداً على سؤال حول التوصل إلى مضادات للفيروس، وقال: "إنها عملية تستغرق وقتاً طويلاً.. هناك الكثير من العلاجات التي ثبتت فعاليتها مخبرياً؛ لكن ذلك لن يكون قريباً".