الكاظمي يحيل عبد المهدي وطاقم حكومته إلى التقاعد
رام الله - دنيا الوطن
أحال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، سلفه عادل عبد المهدي وطاقم حكومته، إلى التقاعد.
وجاء في الوثائق الحكومية: "بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدروته الانتخابية الرابعة، الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا ما يأتي:
أولا - إحالة السادة والسيدات ورئيس أعضاء الحكومة العراقية السابقة المشار اليهم لاحقا الى التقاعد بدءا من تاريخ 2020/5/7.
ثانيا- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر، بحس بما جاء على موقع (روسيا اليوم).
أحال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، سلفه عادل عبد المهدي وطاقم حكومته، إلى التقاعد.
وجاء في الوثائق الحكومية: "بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدروته الانتخابية الرابعة، الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا ما يأتي:
أولا - إحالة السادة والسيدات ورئيس أعضاء الحكومة العراقية السابقة المشار اليهم لاحقا الى التقاعد بدءا من تاريخ 2020/5/7.
ثانيا- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر، بحس بما جاء على موقع (روسيا اليوم).
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