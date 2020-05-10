الكاظمي يحيل عبد المهدي وطاقم حكومته إلى التقاعد

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رام الله - دنيا الوطن

أحال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، سلفه عادل عبد المهدي وطاقم حكومته، إلى التقاعد.



وجاء في الوثائق الحكومية: "بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدروته الانتخابية الرابعة، الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا ما يأتي:



أولا - إحالة السادة والسيدات ورئيس أعضاء الحكومة العراقية السابقة المشار اليهم لاحقا الى التقاعد بدءا من تاريخ 2020/5/7.



ثانيا- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر، بحس بما جاء على موقع (روسيا اليوم).