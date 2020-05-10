دولي

بينت: نتنياهو قرر تفكيك تكتل اليمين وقريبًا سيشعر "بالاسف"

بينت: نتنياهو قرر تفكيك تكتل اليمين وقريبًا سيشعر "بالاسف"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الجيش نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
شن رئيس تحالف (يمينا) نفتالي بينت، هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متمها اياها بتفكيك تحالف اليمين في إسرائيل.

وقال بينت، وفق ما نقلت عنه قناة (i24news): "نتنياهو قرر تفكيك تحالف اليمين- بحسب تقديراتي فإنه سيشعر بالاسف على هذا"، كما تعهد جميع رؤساء الأحزاب في تحالف "يمينا" شاكيد، بينيت ، بيرتس وسموتريش، ان لا ينشق أيا منهم وينضم الى الحكومة لوحده بدون الباقين. 

بدورها، قالت اييلت شاكيد: "ظننت ان نتنياهو سيرغب بالحفاظ على التكتل الذي حماه حتى اليوم، استغرق معي وقت أكبر لأن أفهم انه بكل بساطة، يريدنا خارجا".

 وأشارت شاكيد الى ان نتنياهو لم يستدعيهم للمفاوضات لأنه بكل بساطة قرر تفكيك التكتل، وهذا دليل على ان نتنياهو يرى النهاية. 

إلى ذلك، قال بتسلئيل سموتريش: "لا يوجد لدينا قدرة لأن نقوم بأي شيء في الحكومة، نتنياهو لا يريدنا، انه لم يتكلم معنا، هذا يدل على ان نتنياهو بعد عام ونصف لن يكون في بلفور (مقر رئيس الحكومة في القدس).

 وأضاف سموتريش: "عامين في المعارضة، تعيد يمينا الى فترتها الذهبية 12 مقعدًا". 

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