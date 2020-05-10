الاحتلال يعتدي على مواطن قرب حاجز حوارة بنابلس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على مواطن قرب حاجز حوارة، جنوب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن سمير أبو عصب من مخيم بلاطة، بالقرب من الحاجز، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه لنحو ساعة، قبل أن يتم نقله لمستشفى في مدينة نابلس، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.