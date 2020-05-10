شؤون فلسطينية

مجدلاني: حماس اقتحمت منزل لؤي المدهون بأعداد غفيرة من المسلحين وقت الإفطار

مجدلاني: حماس اقتحمت منزل لؤي المدهون بأعداد غفيرة من المسلحين وقت الإفطار
وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
دان وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، ما أسماه إقدام "حركة حماس على اقتحام منزل مدير مكتب الوزير في غزة، لؤي المدهون بأعداد غفيرة من المسلحين وقت الإفطار، واعتقال بعض أفراد عائلته".

وقال مجدلاني، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن "مثل هذا الفعل ليس إلا تعبيرًا عن البلطجة وسلوك العصابات الدموية التي ما انفكت حركة حماس تمارسها في قطاع غزة". 

وأضاف: "حركة حماس مخطئة، إذا اعتقدت أنها بمثل هذه الممارسات، ستتمكن من ابتزازنا، ومن تغيير موقفنا الرافض لتسييس العمل الاجتماعي، والرافض لتدخلات حركة حماس في سير عمل الوزارة وبرامجها". 

وتابع مجدلاني: "مثل هذه الممارسات، ستزيدنا إصرارًا على صوابية موقفنا، بل وستؤدي هذه الممارسات إلى اتخاذ مواقف من طرفنا أكثر صعوبة".

وحمل الوزير مجدلاني، حركة حماس المسؤولية الكاملة عن سلامة الموظف المدهون وعائلته، والمسؤولية عما ستؤول إليه الأمور جراء هذه الممارسات.

وكان وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، غازي حمد، هاجم في وقت سابق الوزير أحمد مجدلاني، على خلفية قراره الأخير بتسريح موظفي الوزارة في قطاع غزة.

وقال حمد: إن هذا القرار يدل على مدى التخبط والعنصرية والكراهية، التي يتبناها الوزير، ضد أهالي قطاع غزة.

وبين حمد، أنه هذه ليست المرة الأولى، فلدى استلام مجدلاني وزارة التنمية الاجتماعية قبل نحو عام، كانت أول خطوة قام بها ضد قطاع غزة، ودون أي مبرر، إغلاق البرنامج الوطني وتسريح أكثر من 100 موظف، وتحريض كثير من المؤسسات على وقف مشاريعها للقطاع.

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