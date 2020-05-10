مصر تسجل 11 حالة وفاة 436 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت مصر اليوم الأحد، 436 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".



كما سجلت خلال 24 ساعة الماضية، 11 حالة وفاة، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد.



وأضاف: أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى يوم الأحد هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها، و525 حالة وفاة.



وأعلن مجاهد خروج 73 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي يوم الأحد، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.