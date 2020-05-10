السعودية تستضيف مؤتمرًا للمانحين حول اليمن

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المملكة العربية السعودية، الأحد: إنها ستستضيف مؤتمرا للمانحين حول اليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع حزيران/ يونيو المقبل.



وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان نشرته قناة (العربية) أنه بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، تنظم السعودية مؤتمر المانحين لليمن 2020، يوم 2 حزيران/ يونيو المقبل.



ولفت المركز، إلى أن المؤتمر سيعقد افتراضيا برئاسة المملكة.



وأوضح أن دعوة السعودية لعقد المؤتمر تأتي "امتدادا لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميا وفي اليمن على وجه الخصوص حيث تعد المملكة الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيا، وخصوصا في السنوات الخمس الماضية بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني".