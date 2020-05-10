دولي

جونسون يُعلن تمديد فترة الإغلاق في بريطانيا ويطرح خطته لإعادة فتح البلاد

جونسون يُعلن تمديد فترة الإغلاق في بريطانيا ويطرح خطته لإعادة فتح البلاد
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تمديد فترة الإغلاق في المملكة المتحدة، حتى الأول من حزيران/ يونيو.

وقال في كلمة له مساء اليوم الأحد، بشأن مستجدات فيروس (كورونا) المستجد، إنه سيطرح خطة لإعادة فتح البلاد، وسيقدمها للبرلمان غداً، معلناً تأسيس منظومة إنذار جديدة "سنسيطر بها على العدوى".

وأضاف جونسون: "الاقتصاد البريطاني، تكبد خسائر فادحة بسبب أزمة (كورونا)"، مشيراً إلى أن الإغلاق في البلاد، سيستمر حتى الأول من حزيران/ يونيو على الأقل.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه في تموز/ يوليو المقبل قد يتم إعادة فتح الخدمات العامة للمواطنين؛ إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير.

وتابع: سنبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق، وسنسمح لمن لا يستطيعون العمل من المنزل بمباشرة عملهم من مواقعهم، لافتاً إلى أن خطة تخفيف الإغلاق تشمل عودة محتملة للتلاميذ في الأول من حزيران/ يونيو.

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