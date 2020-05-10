عاجل

  • مجدلاني: حماس اقتحمت منزل لؤي المدهون باعداد غفيرة من المسلحين وقت الافطار

عربي

السيسي يمنح الجيش المصري الضبطية القضائية والتحقيق في القضايا المدنية

السيسي يمنح الجيش المصري الضبطية القضائية والتحقيق في القضايا المدنية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجيش، كافة صلاحيات الضبطية القضائية والتحقيق في القضايا المدنية، في ظل حالة الطوارئ في البلاد، نتيجة تفشي وباء (كورونا).

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

وتضمن القرار، تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: "تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".

ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

أخبار ذات صلة

مصر تسجل 11 حالة وفاة 436 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 11 حالة وفاة 436 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تستضيف مؤتمرًا للمانحين حول اليمن

السعودية تستضيف مؤتمرًا للمانحين حول اليمن

السيسي يدعو حكومته لدراسة التداعيات الاقتصادية لأزمة (كورونا)

السيسي يدعو حكومته لدراسة التداعيات الاقتصادية لأزمة (كورونا)

أمريكا تُهدد الأردن بفرض عقوبات بسبب &#34;أحلام التميمي&#34;

أمريكا تُهدد الأردن بفرض عقوبات بسبب "أحلام التميمي"

البرلمان العربي: نرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

البرلمان العربي: نرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في الكويت إلى 8688

ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في الكويت إلى 8688

الإمارات تُعلّق على برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة وخطط الضم

الإمارات تُعلّق على برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة وخطط الضم

الأوقاف المصرية: هجر صفحات (فيسبوك) و(تويتر) المشبوهة واجب شرعي ووطني

الأوقاف المصرية: هجر صفحات (فيسبوك) و(تويتر) المشبوهة واجب شرعي ووطني

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل

إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل

نقابة العاملين بـ &#34;الأزهر&#34; تصدر بيان إدانة بعد فض الأمن بغزة اعتصامهم

نقابة العاملين بـ "الأزهر" تصدر بيان إدانة بعد فض الأمن بغزة اعتصامهم

&#34;عدالة&#34; يطالب بتوفير ظروف مناسبة للوقاية من (كورونا) في سجن جلبوع

"عدالة" يطالب بتوفير ظروف مناسبة للوقاية من (كورونا) في سجن جلبوع

قوات الاحتلال تغلق حاجز حوارة وتعتقل شاباً

قوات الاحتلال تغلق حاجز حوارة وتعتقل شاباً

قوات الاحتلال تعتقل شابين من باب حطة وتقتحم مقبرة العيسوية

قوات الاحتلال تعتقل شابين من باب حطة وتقتحم مقبرة العيسوية

البرلمان العربي يرصد انتهاكات قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بعام 2019

البرلمان العربي يرصد انتهاكات قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بعام 2019

(فدا): قرار الاحتلال بشأن الأسرى غاية بالخطورة يجب عدم السماح بتمريره أو السكوت عليه

(فدا): قرار الاحتلال بشأن الأسرى غاية بالخطورة يجب عدم السماح بتمريره أو السكوت عليه

&#34;التعليم العالي&#34; تعتمد برنامج ماجستير &#34;التنافسية واقتصاديات التنمية&#34; بجامعة القدس

"التعليم العالي" تعتمد برنامج ماجستير "التنافسية واقتصاديات التنمية" بجامعة القدس

منوعات

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل &#34;أم هارون&#34;: &#34;فيلم هندي تجاري رديء&#34;

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل "أم هارون": "فيلم هندي تجاري رديء"

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: &#34;مصيبة سودة&#34;

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: "مصيبة سودة"

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

عربي

مصر تسجل 11 حالة وفاة 436 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 11 حالة وفاة 436 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تستضيف مؤتمرًا للمانحين حول اليمن

السعودية تستضيف مؤتمرًا للمانحين حول اليمن

السيسي يدعو حكومته لدراسة التداعيات الاقتصادية لأزمة (كورونا)

السيسي يدعو حكومته لدراسة التداعيات الاقتصادية لأزمة (كورونا)

البرلمان العربي: نرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

البرلمان العربي: نرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية