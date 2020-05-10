السيسي يمنح الجيش المصري الضبطية القضائية والتحقيق في القضايا المدنية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجيش، كافة صلاحيات الضبطية القضائية والتحقيق في القضايا المدنية، في ظل حالة الطوارئ في البلاد، نتيجة تفشي وباء (كورونا).



ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.



وتضمن القرار، تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: "تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".



ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.