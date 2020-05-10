إيطاليا تخسر 81 مليون سائح بسبب كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد ، خسرت إيطاليا منذ مارس الماضي81 مليون سائح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، في معدل يمثل خسارة 20 مليار يورو لقطاع المطاعم و الفندقة.



وأكدت نقابة رجال أعمال في مجال الزراعة في إيطاليا "كولديريتي" في تقرير لها : أن إجراءات الحجر الصحي التي أعلنتها الحكومة الإيطالية في مارس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد أثرت على السياحة التي تمثل 13% من إجمالي الناتج المحلي في ذروة الموسم نتيجة عطلة أسبوع الآلام والعطلات المجمعة مثل إجازة أول مايو.



وذكرت النقابة : ان التأثير الاقتصادي بين مارس ومايو مأساوي بخسائر تقدر بـ 20 مليار يورو للفنادق والمطاعم والنقل والمشتريات ، ورحبت النقابة بتأكيد رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" أن إيطاليا لن تقضي الصيف في الحجر الصحي وسيمكن لمواطنيها الاستمتاع بالشواطئ وجمال المدن مع بعض الاجراءات الاحترازية.



وبدأت إيطاليا التخفيف من قيود الحجر الصحي في الرابع من الشهر الجاري مع استئناف انشطة مثل التصنيع والبناء ، وستبدأ في 18 من الشهر الجاري في فتح المتاحف والمتاجر على أن يتم في مطلع يونيو المقبل فتح المطاعم والحانات ومراكز تصفيف الشعر ، وقدرت جمعية اصحاب الفنادق في إيطاليا "فيدرال البريجي" أن البلاد ستخسر أكثر من 300 مليون سائح في عام 2020 ما يمثل تراجعاً بنحو 17 مليار يورو ، أي ما يعادل 71.4% على أساس سنوي.