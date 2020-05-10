السيسي يدعو حكومته لدراسة التداعيات الاقتصادية لأزمة (كورونا)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد بلاده، حيث وجه خلال اجتماعل بدراسة الموقف بانتظام.



وأكد بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2020 في ظل تداعيات أزمة (كورونا).



ودعا السيسي للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.



بدوره، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، رغم انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة.



وأوضح أنه في حال استمرار تداعيات الأزمة لفترات ممتدة سيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.