إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في مخيم الفوار جنوب الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند مدخل المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.