نقابة العاملين بـ "الأزهر" تصدر بيان إدانة بعد فض الأمن بغزة اعتصامهم



وقال المجلس في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن قوات من الشرطة الخاصة والمباحث حضرت وقامت بفض الوقفة بالقوة وقامت بمنع النقابة من عقد مؤتمرها أو توزيع بيانها المطبوع أو إلصاق ملصقات للنقابة أو حتى تصوير الوقفة، كما قامت بمنع وسائل الإعلام من تغطية الفعالية.



وتابع المجلس: أمام هذا الأمر المستغرب فإننا نطالب الأجهزة الأمنية بتقديم تفسير لما حدث، فيما سيقوم بمتابعة الأمر مع كافة الجهات المسؤولة في غزة، "إذ لا يليق أن يكون التعامل مع أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية بهذا الأسلوب وبهذه العقلية خاصة وأن مجلس النقابة كان قد اتخذ كافة التدابير القانونية والوقائية وكان قد حصل على إذن رسمي من شرطة المؤسسات"، وفق البيان.



وأضاف: وفي الوقت الذي ندين فيه إجراء الأجهزة الأمنية غير المبرر، فإننا نؤكد على أننا سنستمر في حمل الأمانة دفاعاً عن جامعتنا وحقوق العاملين فيها، وحقنا في العمل النقابي وممارسته، وسنمضي قدما في سبيل تحقيق طموحات العاملين وسنوصل رسالتنا بكل الوسائل المشروعة المتاحة وسنستمر في خطواتنا النقابية المطلبية.

رام الله - دنيا الوطنأدانت مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة، بـ "أشد العبارات" ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية من فض وقفة ومنع فعاليات المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه مجلس النقابة أمام بوابة الجامعة الرئيسة ظهر اليوم الأحد.