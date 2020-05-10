إسرائيل تسجل خمس وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسرائيل اليوم الأحد، خمس وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وارتفع عدد الوفيات بالفيروس الفتاك 252، بعد تسجيل الوفيات الخمس اليوم الأحد.



كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس، إلى 16.477 بعد تشخيص حالات جديدة، ومن بين المصابين، 74 بحالة خطيرة.