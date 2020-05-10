قيادي بـ "حماس": السلطة غير بريئة بالمؤامرة على الأسرى وحقوقهم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حما)، نايف الرجوب أن تعطيل البنوك لحسابات الأسرى بطلب من الاحتلال و"ما سبقه من قطع السلطة لرواتب عدد كبير منهم" جزء من المؤامرة لتصفية قضيتهم، وفق تعبيره.



وقال في تصريح صحفي: إن "السلطة غير بريئة في المؤامرة على الأسرى وحقوقهم ومرتباتهم"، و"هناك الآلاف ممن قطعت رواتبهم، رغم وعودها الزائفة بإعادتها"، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وأوضح الرجوب أن قرار الاحتلال للبنوك بوقف حسابات الأسرى، "دليل واضح وبرهان لا نقاش فيه أن اليد الطولى في الضفة هي للاحتلال".



وانتقد القيادي في حماس، أداء السلطة بحق الأسرى واتخاذها عدة خطوات لتقويض قضيتهم مثل تحويلها وزارة الأسرى لهيئة، واقتصار دورها على الأداء الأمني فقط ومنع أي نفس حر يرفض وجود المحتل وينادي بمقاومته، وفق ما قال.



وشدد الرجوب على أن هذه القرارات دليل على عقم المسار الذي أوصلتنا اليه السلطة منذ نشأتها عام 93 ليومنا، على حد تعبيره.