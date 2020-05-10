شاهد: تشييع جثمان القيادي بحماس أحمد الكرد في جنازة عسكرية

ووُلد الفقيد الكرد عام 1949م في مخيم دير البلح، وشغل منصب رئيس بلدية دير البلح عام 2005، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية العاشرة عام 2006.





















وكان الكرد قد وافته المنية مساء أمس السبت، إثر جلطة دماغية حادة.وتم تشييع جثمان الكرد وفق مراسم جنازة عسكرية أقامتها وزارة الداخلية والأمن الوطني، وباتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس (كورونا).وتقدّم صلاة الجناة وموكب تشييع – في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، جمعٌ غفير من الشخصيات الحكومية أبرزها، د. محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، واللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وعدد من قيادة الوزارة، إلى جانب قيادات فصائل العمل الوطني، والشخصيات الاعتبارية، وحشد من الجماهير الفلسطينية.