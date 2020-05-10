قوات الاحتلال تغلق حاجز حوارة وتعتقل شاباً

حاجز حوارة - نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، شاباً أثناء مروره عبر حاجز حوارة على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان بأنّ جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، قاموا باعتقال شاب قبل أن يتم اقتياده إلى الموقع العسكري القريب من الحاجز، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وأغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة الأمر الذي تسبب بإعاقة حركة المواطنين وتكدس عشرات السيارات وإجبارها على سلوك طرق فرعية وعرة وطويلة.