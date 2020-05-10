قوات الاحتلال تعتقل شابين من باب حطة وتقتحم مقبرة العيسوية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد الشابين مصطفى أبو غزالة ومحمد شريفة، بعد اقتحام منزليهما في حي باب حطة بالبلدة القديمة في القدس.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بتفتيش المنزلين والعبث بمحتوياتها قبل اعتقال الشابين.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم مقبرة قرية العيسوية وشرعت بالتدقيق بهويات العديد من العمال، كما نقل موقع (حرية نيوز).