"الخارجية": تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من عائلة واحدة من الجالية بالسويد





وقالت وزارة الخارجية في التقرير اليومي بشأن فيروس (كورونا) المستجد، إن وزير الخارجية ينسق جهوده بشكل مستمر مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، وباتت قضية العالقين والعمل على حلها تطغى بالاهتمام الأكبر لدولة فلسطين وعلى المستويات كافة.





يأتي ذلك خاصة بعد أن أقدمت عديد الدول العربية على إجلاء رعاياها وفي ظل تزايد مناشدات طلبتنا سواء للجهات الرسمية في دولة فلسطين أو للملك عبد الله الثاني وللرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقالت الوزارة: "فبعد مناشدة الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع تركيا، ومناشدة الاتحاد العام فرع تونس، جاءتنا مناشدة عاجلة من طلبتنا في جامعات روسيا الاتحادية للإسراع في إعادتهم إلى أرض الوطن، بسبب التفشي الكبير والمتسارع للوباء خاصة في السكنات الطلابية، وتحديداً في جامعة الصداقة بين الشعوب في العاصمة موسكو، مما بات يشكل خطراً حقيقياً على حياة جميع الطلبة، هذا بالإضافة إلى تفاقم وتردي الوضع المعيشي والنفسي للطلبة بابتعادهم عن ذويهم وأسرهم في ظل هذه الجائحة وفي شهر رمضان المبارك بالتحديد.



ووفق بيان "الخارجية"، فقد أفادنا فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة زكية محمد سعيد نصار (70 عاماً) في ولاية "ميتشغن" بسبب فيروس (كورونا)، ليصبح عدد الوفيات حتى اللحظة 48 حالة.





وأضاف: تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من أبناء الجالية في ولاية "ميتشغن"، تم نقل إحداها إلى المستشفى وحالتان يخضعان للعلاج في الحجر المنزلي، ليصبح عدد الإصابات 720 إصابة.





وأضاف الفريق أن المجلس الفلسطيني الأمريكي في مدينة "شيكاغو"، ومؤسسة الإغاثة الإنسانية (HRF)، قام يوم أمس بتوزيع الدفعة الثانية من مشروع السلة الغذائية بواقع 500 طرد شمل عائلات مستورة من أبناء الجاليتين العربية والفلسطينية بشكل خاص والجاليات من مختلف الجنسيات في مدينة "شيكاغو" وضواحيها، وقام مركز النهضة في ولاية "إلينوي" بتوزيع ما لا يقل عن 300 سلة غذائية طيلة ثلاثة أيام في الأسبوع على العائلات المحتاجة أيضاً.





وأفاد الفريق بأن المجلس على تواصل مستمر مع العالقين في الولاية بحكم إغلاق المطارات، ويقوم بتوفير مكان السكن والمواصلات والمستلزمات الأساسية لغاية فتح المطارات.





ويؤكد تسجيل سبع إصابات جديدة في صفوف الجالية في الولاية منها فتاة في عمر (18 عاماً)، وشاب في الثلاثينات من عمره ووضعه الصحي خطير ويعيش على أجهزة التنفس.





وأكد الفريق أن النادي الفلسطيني الأمريكي يقوم حالياً بتوزيع ما لا يقل عن 1000 سلة غذائية على أبناء الجالية.





من جهة اخرى، أبلغ الفريق أن مكتب خدمات الجالية في مدينة "ديربورن" في ولاية "ميتشيغن"، يقوم بمساعدة العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية بتعبئة طلبات المساعدات الحكومية والبطالة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى أرقام غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، وتتم تعبئة الطلبات بجميع الوسائل المباشرة وعبر الهاتف والفيديو كول.





وأكد مكتب الجالية أنه يقدم هذه الخدمات مجاناً بالإضافة إلى معاملات الهجرة والترجمة، هذا ويواصل الاتصالات والتنسيق مع جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتوزيع الوجبات الساخنة يومياً 500 وجبة، ثلاث مرات أسبوعيا توزع كصناديق مواد غذائية.





وأكد الفريق المختص بالمتابعة مع اللجنة الفنية لمتابعة تطورات فيروس (كورونا) أنه تم صباح هذا اليوم استئناف دخول المواطنين العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم دخول الدفعة السادسة هذا اليوم ومن ضمنهم المواطنين المقدسيين حملة الهوية المقدسية وجواز السفر الأردني الدائم.





وأفاد الفريق أن منحة التبرعات الماليزية المقدمة للشعب الفلسطيني ستصل مساء هذا اليوم إلى مطار الملكة علياء الدولي، ويتابع الفريق التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين دخولها إلى أرض الوطن ليتم تسليمها إلى وزارة الصحة.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة والعالقين والحالات المصابة للاطمئنان عليهم والوقوف عند احتياجاتهم وتلبيتها وفقاً لإمكانياتها.





وتؤكد أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوفهم ليبقى عدد الإصابات 23 وخمس وفيات وست حالات تعافي.





كما تتابع السفارة شحنة التبرعات التي تقدمت بها شركة "نافكو" مشكورة للشعب الفلسطيني في الوطن وفي لبنان وسوريا، والتي تتكون من مواد تعقيم ومضخات تعقيم حيث ستصل الشحنة إلى بيروت يوم 18/05/2020، والشحنة الخاصة بالوطن ستصل يوم 17/05/2020 الى عمان.





من جهة أخرى أفادت السفارة أن رئيس الهيئة الخيرية الإماراتية السيد خالد الغيلان أجرى اتصالاً هاتفياً هذا اليوم مع سفير دولة فلسطين لدى الامارات المتحدة.





وأكد له أن الهيئة تواصل حملة جمع التبرعات بهدف شراء 20 جهاز تنفس لصالح وزارة الصحة الفلسطينية، وتم الاتفاق بينهما أن تقوم السفارة بإرسال مواصفات أجهزة التنفس المطلوبة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية إلى الهيئة الخيرية.





وفي تبرع خيري آخر قامت عائلة "الكالوتي" في الإمارات وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين، بتوزيع طرود غذائية رمضانية في قطاع غزة ضمن حملة فلسطين بتناديكم وبإشراف مؤسسة التعاون.







وأعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في اتجاه واحد لعودة المواطنين المتواجدين داخل جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة بدءاً من يوم الثلاثاء ١٢ آيار/مايو حتى الخميس 14آيار/ مايو.





وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني.



وأفادت القنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف أبناء الجالية للمواطن سمير عادل مصطفى النخالة المقيم في جدة (63 عاماً) حيث كان مصابا بفيروس (كورونا)، وأدخل المستشفى لتلقي العلاج وتوفي بسبب الفيروس، علما بانه أحد المصابين المسجلين لديها، لترتفع حصيلة الوفيات في الجالية الى خمس حالات، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في صفوف الجالية في السعودية 13، تعافى منها حالتان ليبقى عدد الإصابات 11.





كما أفادت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج، أنه تم شفاء حالتين كانتا مصابتين بالفيروس، وأن بقية الحالات المصابة والبالغ عددها 5 حالتهم الصحية جيدة، ولم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية في النرويج.





هذا وتتابع البعثة أوضاع الجالية والطلبة والمصابين للاطمئنان على صحتهم وتقديم أية مساعدة ممكنة لهم.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى مملكة السويد متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة والعالقين والمصابين للاطمئنان عليهم والوقوف عند احتياجاتهم، وأفادتنا السفارة بتسجيل خمس إصابات جديدة من عائلة واحدة، وتعافي 17 حالة ليبقى عدد الحالات النشطة 16 حالة.





وأفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان بخصوص عملية جمع التبرعات من أبناء الجالية لصالح صندوق "وقفة عز"، أنه تبرع بعض أبناء الجالية بمبالغ محددة كل حسب قدرته وبلغت قيمة ما تم التبرع به 30130 دولار أمريكي.





من جهة أخرى أفادتنا السفارة أنها تتابع باستمرار أوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم وتلبية ما تستطيع منها، وتؤكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوفهم حتى الآن.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية متابعة أوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين، للاطمئنان على صحتهم وتقديم كل ما يلزم لسد احتياجاتهم وفقا للإمكانيات المتوفرة سواء أكانت طبية أو معيشية أو مالية.





وفي ذلك، تنشط السفارة في متابعة قضية العالقين من الجالية والطلبة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن سواءً إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة في ظل توفر الإمكانية لنقلهم عن طريق شركة الطيران التركية التي ستقوم بتسيير رحلات إلى كل من مصر والأردن لإجلاء الرعايا الأتراك.





وتؤكد السفارة صعوبة الظروف التي يعيشها اللاجئون والعالقون ليس فقط بسبب فيروس (كورونا)، إنما بسبب ضغط الظروف على نواحي الحياة المعيشية والإغاثية والإنسانية والتي باتت تضغط على الجميع بقوة.





وتؤكد السفارة انه تم حصر أكثر من 2000 عالق من المواطنين والطلبة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، مما يزيد على 600 من سكان قطاع غزة، وما يزيد عن 14000 من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس، علما أن جزءاً منهم من المرضى ممن كانوا في تركيا لإجراء عمليات زراعة أعضاء ووضعهم الصحي حساس، وقد توفي أحدهم قبل أسابيع وتم دفنه في تركيا بسبب عدم توفر إمكانية السفر.





وأفادت السفارة والقنصلية العامة لدولة فلسطين في اسطنبول أنها قامت بتوزيع 107 سلة غذائية، وتسديد بدل إيجار سكن لعشرة اشخاص، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في متابعة الشؤون القنصلية من تمديد الجوازات وإصدار الوثائق المختلفة، والتقدم إلى الجهات التركية بطلبات الإقامة الإنسانية.





كما وباشرت القنصلية العامة لدولة فلسطين في اسطنبول عمل الترتيبات الخاصة مع المدارس الفلسطينية في اسطنبول لعقد امتحان الثانوية العامة لهذا العام، حيث تم الاتفاق على عقد لجنتين سيتقدم للامتحان أمامهما 86 طالباً وطالبة.





هذا وستقوم القنصلية وبناءً على تكليف وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالإشراف التام على جميع الإجراءات اللوجستية والفنية وغيرها من الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه، بما في ذلك المتابعة مع الجهات التركية المختصة لتأمين تصريح حركة لجميع الطلبة والمدرسين وطاقم الفنيين خلال أيام فرض حظر التجوال التي تستمر فيها الامتحانات، وقد تم تشكيل فريق من موظفي القنصلية للتواجد على رأس العمل في المدرستين مكان عقد اللجان يومياً لمراقبة الوضع وتطبيق النظام بشكل عام طيلة أيام الامتحانات.



وتفيد سفارة دولة فلسطين لدى دولة قطر، أنها اتخذت كافة الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بتنفيذ امتحان الثانوية العامة في المدارس الفلسطينية في قطر، بما في ذلك قاعات الامتحانات والملاحظين وذلك حسب الأصول، واتخذت ايضاً جميع الاستعدادات للحفاظ على شروط الصحة العامة في ظل انتشار فيروس (كورونا)، من حيث التباعد وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام مواد التعقيم، وطلبت تركيب بوابات تعقيم في المداخل.





وبلغ عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة 15 طالباً وطالبة في القسمين العلمي والادبي.





من جهة أخرى، تفيد السفارة انه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في أوساط الجالية، ليبقى العدد الإجمالي 80 إصابة، شفي منها 18 حالة، لتبقى 62 حالة إصابة في الحجر الصحي، وأوضاعها جيدة وتتماثل للشفاء.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية، أنه لا توجد إصابات حتى الآن في صفوف الطلبة والجالية الفلسطينية والعالقين، ولا زالت السفارة تدعم اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية وعدم التهاون أو التراخي.





وتفيد بأن الرعايا الفلسطينيين يراجعونها بخصوص أمراض مزمنة لديهم ويحتاجون للعلاج، حيث تقوم السفارة بالمساعدة والدعم المالي وفقاً لإمكانياتها، كما تقوم بدراسة عشرات طلبات الإعانة المقدمة من عائلات وطلبة، وستقدم لهم ما تستطيع.





هذا وتتواصل ضغوط العالقين من المواطنين والطلبة على السفارة بهدف إيجاد حل سريع لإجلائهم.





وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى دولة الكويت ان مجلس الوزراء الكويتي قرر فرض الحظر الشامل من بعد ظهر اليوم الاحد وحتى صباح يوم الأحد 31/5/200.





وبناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي قررت السفارة إغلاق قسم الشؤون القنصلية في هذه الفترة، والإبقاء على أرقام طوارئ السفارة مفتوحة أمام أبناء الجالية وعلى مدار الساعة لاستقبال أي حدث أو حالة طارئة.





وفي ذلك ناشدت السفارة جميع أبناء الجالية في الكويت الالتزام التام بالحظر الشامل وعدم الخروج من المنازل، ومتابعة كل ما يصدر عن وزارتي الداخلية والصحة في دولة الكويت والالتزام التام في التعليمات.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان، أن أبناء الجالية والطلبة وكوادر السفارة والعالقين بخير وسلامة، ولا توجد في صفوفهم أية إصابة بالفيروس، وإنها على تواصل معهم جميعاً، وأفادتنا عن معناتها من عدم تفهم بعض الطلبة فيما يخص الصعوبات الراهنة لإجلائهم من السودان عبر جمهورية مصر العربية، ويواصلون ممارسة الضغوط على وسائل التواصل الاجتماعي، في ذلك.





ووفقاً لاتصالات سفير دولة فلسطين مع كل من السفير المصري والقنصل العام المصري افادوه بان رحلات الاجلاء التي تمت من السودان تخص العالقين المصرين من غير المقيمين، وان هذه الرحلات نظمت لتكون بين الخرطوم ومرسى مطروح حيث توجد أماكن الحجر الصحي، ولم تشمل اية جنسيات أخرى، وعليه تناشد السفارة جميع الجهات المساعدة في حل هذه المشكلة، وتناشد العالقين أيضاً بتحمل الظروف والتحلي بأعلى درجات الصبر، وان السفارة تقف دائماً وباستمرار الى جانبهم للاطمئنان على صحتهم وتقديم أية مساعدة مالية او غذائية ممكنه لهم.



رام الله - دنيا الوطنيواصل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بذل أقسى الجهود لإعادة العالقين من أبناء شعبنا من مواطنين وطلبة، ويقوم بالتواصل الدائم والتنسيق مع دول الجوار للحصول على الموافقات اللازمة لفتح المطارات والمعابر.