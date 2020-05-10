شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تعتمد برنامج ماجستير "التنافسية واقتصاديات التنمية" بجامعة القدس

"التعليم العالي" تعتمد برنامج ماجستير "التنافسية واقتصاديات التنمية" بجامعة القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامج ماجستير "التنافسية واقتصاديات التنمية" الذي ستطرحه جامعة القدس ابتداءً من العام الدراسي القادم، وهو الأول من نوعه في فلسطين في هذا المجال العلمي والمهني الهام، ليشكل اضافة نوعية للبرامج الدراسية والتخصصات الفريدة التي تعمل الجامعة على استحداثها سنوياً، وذلك في اطار سعيها الى توفير البرامج الأكاديمية التي تستجيب لحاجات المجتمع في المجالات الحيوية المختلفة.

ويهدف البرنامج الى تأهيل كادر من المختصين في مجال التنمية الاقتصادية وفقاً لأحدث المناهج العلمية في هذا المجال، اذ يركز البرنامج على البعد التطبيقي للنظريات الاقتصادية الحديثة ودورها في تعزيز تنافسية الأعمال بأنواعها، والبناء على نظريات النمو ضمن مدرسة الكلاسيكيين الجدد neo-classical growth theories في الاقتصاد والأعمال، بطريقة تحاكي احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً.

ويتبنى البرنامج منهجية التدريس من خلال الحالات الدراسية، وذلك وفقًا للمنهجية السائدة في كلية أعمال جامعة هارفارد، وبذات المحتوى، والذي ستنفرد جامعة القدس بتطبيقه بفضل اتفاقية التعاون التي أبرمتها الجامعة مع معهد التنافسية في كلية أعمال هارفارد عام 2017، وهي الاتفاقية الأولى من نوعها في فلسطين التي تبرمها جامعة فلسطينية مع جامعة هارفارد العريقة، والتي تم توقيعها مع البروفيسور مايكل بورتر رئيس معهد التنافسية في هارفارد، والذي يعتبر صاحب نظرية التنمية من خلال رفع تنافسية عناقيد الأعمال على اختلافها، الامر الذي من شأنه تمكين خريجي البرنامج من المساهمة في بناء استراتيجيات لقطاعات الأعمال المختلفة تؤدي الى تحفيز النمو الاقتصادي الكلي، مع تركيز البرنامج على اقتصاديات الريادية والابتكار بما  يستجيب الى احتياجات المجتمع، ويرفع القدرة التنافسية للتجمعات العنقودية، الى جانب دراسة النظريات الاقتصادية المختلفة التي تسعى الى تفسير التباين في مستوى الازدهار والنمو الاقتصادي بين الدول واسباب وجود دول غنية ودول فقيرة.

ويشترط في المتقدمين لهذا البرنامج النوعي ان يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في تخصصات الاقتصاد أو الأعمال أو الإحصاء أو الرياضيات أو تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة، أو من مجالات أخرى ذات علاقة، بحيث لا يقل معدل المتقدمين عن 70٪ أو ما يعادلها في درجة البكالوريوس، والمام باللغة الإنجليزية.

تجدر الاشارة إلى أن جامعة القدس أبرمت اتفاقية تعاون أكاديمي هي الأولى من نوعها في فلسطين، وذلك مع جامعة هارفرد الامريكية في عام 2018  والتي تعتبر من أعرق جامعات العالم، تؤسس لعلاقة تعاون أكاديمي بين الجامعتين، وذلك في مجال البرامج المختصة "بالسياسات الاقتصادية والتنموية" وفقاً لمنهجية "التنافسيةCompetitiveness " باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، والتي طورها معهد "التنافسية والاستراتيجيات" في جامعة هارفرد، وبات من أكثر المفاهيم الاقتصادية التي تعتمدها العديد من الدول وقطاعات الأعمال في صياغة استراتيجيات التنمية، وجاء ذلك في اطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها جامعة القدس وقطعت شوطاً هاماً في تنفيذها، والتي تقوم على عدة أركان، من ضمنها تطوير شراكاتها الدولية مع الجامعات العريقة.

أخبار ذات صلة

(فدا): قرار الاحتلال بشأن الأسرى غاية بالخطورة يجب عدم السماح بتمريره أو السكوت عليه

(فدا): قرار الاحتلال بشأن الأسرى غاية بالخطورة يجب عدم السماح بتمريره أو السكوت عليه

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من عائلة واحدة من الجالية بالسويد

"الخارجية": تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من عائلة واحدة من الجالية بالسويد

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع وحالات الشفاء 14

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع وحالات الشفاء 14

نادي الأسير: إجماع على ضرورة وجود قرار واضح لمواجهة تهديدات الاحتلال

نادي الأسير: إجماع على ضرورة وجود قرار واضح لمواجهة تهديدات الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34; تعلق على موقف وزير الخارجية الإماراتي بشأن قرارات الضم

"الديمقراطية" تعلق على موقف وزير الخارجية الإماراتي بشأن قرارات الضم

&#34;الاقتصاد&#34; تحيل ثلاثة مخالفين للنيابة العامة

"الاقتصاد" تحيل ثلاثة مخالفين للنيابة العامة

محافظ بيت لحم: تعافي آخر ثلاثة مصابين لا يعني انتهاء أزمة فيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم: تعافي آخر ثلاثة مصابين لا يعني انتهاء أزمة فيروس (كورونا)

غنام: نستعد لعقد امتحان الثانوية العامة وفق أعلى درجات الوقاية حفاظاً على طلبتنا

غنام: نستعد لعقد امتحان الثانوية العامة وفق أعلى درجات الوقاية حفاظاً على طلبتنا

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

(فدا): قرار الاحتلال بشأن الأسرى غاية بالخطورة يجب عدم السماح بتمريره أو السكوت عليه

(فدا): قرار الاحتلال بشأن الأسرى غاية بالخطورة يجب عدم السماح بتمريره أو السكوت عليه

&#34;التعليم العالي&#34; تعتمد برنامج ماجستير &#34;التنافسية واقتصاديات التنمية&#34; بجامعة القدس

"التعليم العالي" تعتمد برنامج ماجستير "التنافسية واقتصاديات التنمية" بجامعة القدس

نادي الأسير: إجماع على ضرورة وجود قرار واضح لمواجهة تهديدات الاحتلال

نادي الأسير: إجماع على ضرورة وجود قرار واضح لمواجهة تهديدات الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34; تعلق على موقف وزير الخارجية الإماراتي بشأن قرارات الضم

"الديمقراطية" تعلق على موقف وزير الخارجية الإماراتي بشأن قرارات الضم

&#34;الاقتصاد&#34; تحيل ثلاثة مخالفين للنيابة العامة

"الاقتصاد" تحيل ثلاثة مخالفين للنيابة العامة

محافظ بيت لحم: تعافي آخر ثلاثة مصابين لا يعني انتهاء أزمة فيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم: تعافي آخر ثلاثة مصابين لا يعني انتهاء أزمة فيروس (كورونا)

المبادرة الوطنية: الهجوم على مستحقات الأسرى بداية الهجوم على كل فلسطيني

المبادرة الوطنية: الهجوم على مستحقات الأسرى بداية الهجوم على كل فلسطيني

الشرطة تُغلق 11 محلاً تجارياً وتضبط 12 مركبة في قلقيلية

الشرطة تُغلق 11 محلاً تجارياً وتضبط 12 مركبة في قلقيلية

منوعات

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

تعليق تامر حسني على مشهد من مسلسل سوري يثير ضجة

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

هل حقاً تم بيع مسلسل عادل إمام لقناة إسرائيلية؟

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل &#34;أم هارون&#34;: &#34;فيلم هندي تجاري رديء&#34;

إعلامية كويتية تُهاجم مسلسل "أم هارون": "فيلم هندي تجاري رديء"

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: &#34;مصيبة سودة&#34;

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: "مصيبة سودة"

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

عربي

ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في الكويت إلى 8688

ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في الكويت إلى 8688

الكاظمي يشكر إيران على مساعدتها في الحرب ضد (تنظيم الدولة)

الكاظمي يشكر إيران على مساعدتها في الحرب ضد (تنظيم الدولة)

الكويت تفرض حظرا شاملا للتجول وتأمل عودة الحياة تدريجيا بعده

الكويت تفرض حظرا شاملا للتجول وتأمل عودة الحياة تدريجيا بعده

وزير الصحة اللبناني يسخر من مساعدة أمريكا لبلاده في مكافحة (كورونا)

وزير الصحة اللبناني يسخر من مساعدة أمريكا لبلاده في مكافحة (كورونا)