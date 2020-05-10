الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع وحالات الشفاء 14





وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن القطاع سجل فقط 20 حالة منذ ظهور أول حالتين، كما سجل شفاء 14 حالةً من المصابين بالفيروس، لافتةً إلى أنها تواصل المتابعة الصحية لعدد من المحجورين.









رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن القطاع لم يسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن ست حالات من أصل عشرين تتلقى العلاج.