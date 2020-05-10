الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع وحالات الشفاء 14
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن القطاع لم يسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن ست حالات من أصل عشرين تتلقى العلاج.
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن القطاع لم يسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن ست حالات من أصل عشرين تتلقى العلاج.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن القطاع سجل فقط 20 حالة منذ ظهور أول حالتين، كما سجل شفاء 14 حالةً من المصابين بالفيروس، لافتةً إلى أنها تواصل المتابعة الصحية لعدد من المحجورين.
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